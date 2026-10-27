Santiago Oría dijo que no llegar a fin de mes es "una campaña falsa"

Santiago Oría volvió a defender al Gobierno con una definición sobre las dificultades económicas: calificó de “una campaña falsa” el planteo sobre no llegar a fin de mes, según el recorte de su entrevista difundido en X. El director audiovisual de la Presidencia participó de Yuyito a la tarde, por NET TV, en la emisión del lunes 26 de octubre.

La fecha permite despejar una duda: la entrevista es reciente. El canal publicó su reseña esa misma noche y la cuenta @PabloNavas92 compartió el fragmento a las 23. El intercambio se produjo durante una conversación sobre el presente del oficialismo, la situación social y las perspectivas electorales de La Libertad Avanza para 2027.

En su defensa del mandatario, Oría sostuvo que “Milei tiene conciencia de lo que es remarla”. También apeló a la historia personal del Presidente para presentarlo como alguien familiarizado con el esfuerzo y las restricciones económicas. Según su explicación, el origen familiar de Milei le permite comprender las dificultades de quienes viven de un sueldo.

Esa fue una de las líneas centrales de la entrevista con Amalia González: reivindicar la sensibilidad del jefe de Estado sin cuestionar su programa. Oría aseguró que el mandatario conoce las limitaciones de las familias y defendió el equilibrio fiscal como una condición para mejorar su calidad de vida. Así, combinó el reconocimiento del esfuerzo cotidiano con el respaldo al rumbo económico.

El funcionario también rechazó las críticas por el financiamiento universitario y las políticas de discapacidad. Atribuyó a sectores opositores la intención de romper el equilibrio de las cuentas públicas y sostuvo que hacerlo agravaría la pobreza. Sus afirmaciones fueron parte de una defensa política de la gestión.

La conversación incluyó una descripción del funcionamiento del entorno presidencial. Oría afirmó que Milei escucha opiniones diferentes y que los debates entre colaboradores se realizan de manera interna. Además, contó que trabaja cotidianamente con Karina Milei, una referencia central de su tarea en la Casa Rosada.

El cineasta recordó su paso por el PRO y su acercamiento a Milei durante la pandemia. Presentó su trabajo como el registro continuo de un fenómeno político que acompaña desde sus comienzos. De cara a 2027, expresó confianza en la continuidad libertaria y describió las alternativas como un regreso al pasado. Su apuesta es que los argentinos ratifiquen ese rumbo en las urnas. Su intervención tuvo un fuerte tono de campaña.