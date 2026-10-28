Aseguran que Milei fue golpeado en su viaje a Catamarca

La visita de Javier Milei a Catamarca quedó atravesada por un episodio de tensión en el operativo de seguridad presidencial, luego de que el diputado nacional de La Libertad Avanza Adrián Brizuela asegurara que el mandatario recibió un golpe en el cuello mientras intentaba ingresar al hotel donde lo esperaba un grupo de militantes libertarios. El hecho ocurrió este martes, en San Fernando del Valle de Catamarca, durante la primera visita oficial del Presidente a la provincia desde su llegada a la Casa Rosada.

Según los primeros reportes periodísticos, el incidente se produjo en medio de un tumulto de personas que se habían concentrado frente al establecimiento para saludarlo. El episodio fue relatado por Brizuela ante medios locales, en declaraciones reproducidas por La Unión Digital, Radio Mitre y otros medios nacionales. “Lo que pasa es que lo golpearon, está con dolor de cuello, salió golpeado, lo subieron a la habitación”, afirmó el legislador, quien cuestionó el funcionamiento de la custodia presidencial con una frase contundente: “Algo falló en la seguridad del Presidente”.

Sus declaraciones constituyen, hasta el momento, la principal fuente pública sobre la agresión, ya que no hubo una explicación oficial detallada de la Casa Rosada sobre las circunstancias del impacto ni se informó públicamente la identidad de una persona responsable.La situación se produjo en el ingreso al Hotel Casino, ubicado en la calle Esquiú 151, donde Milei tenía previsto mantener un encuentro reservado con dirigentes y militantes de La Libertad Avanza.

El Presidente había llegado a Catamarca cerca de las 19, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo. En el aeropuerto internacional Felipe Varela lo recibió el gobernador peronista Raúl Jalil, en un marco protocolar que contrastó con las escenas de tensión que se registraron posteriormente frente al hotel. La convocatoria superó las expectativas de los organizadores. La concentración derivó en un tumulto cuando Milei apareció para ingresar al edificio, en medio de los intentos de los presentes por acercarse a él. Fue durante ese desplazamiento cuando, según el relato de Brizuela, el Presidente recibió el golpe en el cuello.

La consecuencia inmediata fue el repliegue del jefe de Estado hacia el interior del hotel y la suspensión del contacto con los periodistas que aguardaban declaraciones. Milei no brindó una conferencia de prensa ni hizo comentarios públicos sobre la agresión durante esa primera jornada de su visita. La información sobre las molestias físicas provino principalmente de Brizuela, quien aseguró que el Presidente había quedado con dolor en la zona cervical.

Por otro lado, el contexto de la visita también estuvo marcado por el rechazo de organizaciones políticas, sindicales y sociales a la presencia presidencial. Entre los sectores movilizados había jubilados autoconvocados, representantes de la Conadu Histórica, integrantes de ATE y agrupaciones de izquierda. Las protestas se desarrollaron en paralelo a la recepción de los militantes libertarios, por lo que en las inmediaciones del alojamiento convivieron expresiones de apoyo al Gobierno y de rechazo a la gestión libertaria.

La visita tenía, además, un objetivo económico central: la inauguración de la ampliación del proyecto de litio Fénix, de la compañía Río Tinto, en el Salar del Hombre Muerto, en la Puna catamarqueña .La actividad prevista contempla la puesta en marcha de nuevas instalaciones para producir carbonato de litio, en el marco de una inversión de 530 millones de dólares incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Pese al incidente, la agenda presidencial en la Puna seguía prevista.