Encuesta: el 37,5% no llega a fin de mes y el 52,1% lo hace con "con mucho esfuerzo"

La encuesta nacional de octubre del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG Data) ubicó a la economía cotidiana en el centro del malestar social argentino y mostró que las dificultades para cubrir los gastos del hogar constituyen una de las principales preocupaciones de la población. El relevamiento, realizado entre el 30 de septiembre y el 20 de este mes, registró que el 45,4% de los consultados identifica la situación económica del día a día como el principal problema del país, mientras que casi nueve de cada diez reconocen dificultades para llegar a fin de mes. Los resultados reflejan una distancia entre los indicadores macroeconómicos que destaca el Gobierno de Javier Milei y la percepción que tienen los hogares sobre su capacidad para afrontar los gastos cotidianos.

El estudio se realizó mediante 2.000 entrevistas presenciales en 27 localidades de 17 provincias y la CABA. De acuerdo con la información metodológica difundida, el trabajo tuvo como objetivo relevar las opiniones sobre la situación política, social y económica, además de la imagen de los dirigentes y las perspectivas electorales. Sus resultados ofrecen una fotografía de la percepción ciudadana en un momento marcado por las discusiones sobre el poder adquisitivo, los ingresos familiares, los precios de los bienes y servicios y la evolución del nivel de vida.

La pregunta sobre cuál es el principal problema de la Argentina arrojó una diferencia significativa entre la cuestión económica y las demás preocupaciones. El 45,4% señaló la economía cotidiana, más del doble de quienes ubicaron en primer lugar a la inseguridad, que reunió el 22,2%. En tercer lugar apareció la corrupción, con el 14,9%, mientras que el deterioro de la educación y la salud públicas concentró el 13,2%. La distribución muestra que, para una parte considerable de la población, la principal dificultad no se reduce a un indicador económico aislado, sino que está vinculada con la posibilidad concreta de sostener mantener las condiciones de vida.

En ese aspecto, el dato central del estudio es la distancia entre la economía entendida como variable nacional y la economía experimentada en la vida diaria. Aunque Casa Rosada presenta la desaceleración de la inflación como uno de los principales resultados de su programa, la encuesta indica que los ciudadanos evalúan su situación a partir de cuestiones más inmediatas: cuánto dinero reciben, qué proporción deben destinar a los gastos indispensables, qué capacidad tienen para comprar alimentos y pagar los servicios, y si los ingresos alcanzan hasta el final del mes.

Cuando CELAG preguntó específicamente cuáles eran los problemas económicos que más afectan a la vida cotidiana, los bajos ingresos encabezaron las respuestas, con el 37,4%. Bastante más atrás aparecieron los precios elevados, con el 18,8%, y el costo de los servicios básicos —electricidad, gas y agua—, con el 18%. El endeudamiento familiar reunió el 13%, mientras que el costo de la vivienda alcanzó el 12,5%.

La distribución resulta relevante porque permite distinguir entre la preocupación general por la economía y las dificultades específicas que enfrentan las familias. Los ingresos insuficientes constituyen la principal respuesta individual, mientras que los precios y los servicios públicos aparecen como dos componentes adicionales de la presión sobre el presupuesto. El endeudamiento, por su parte, señala otra dimensión del problema que se contempla cuando los ingresos no alcanzan para cubrir las obligaciones mensuales, llevando a los hogares a tener que recurrir al crédito o postergar pagos.

El indicador más contundente aparece cuando se consulta si los ingresos familiares alcanzan para llegar a fin de mes. El 37,5% respondió que no llega, mientras que el 52,1% afirmó que consigue hacerlo, pero con mucha dificultad y esfuerzo. Apenas el 10,1% manifestó que logra cubrir sus gastos mensuales sin esos inconvenientes. En otras palabras, el 89,6% de los encuestados declaró que no llega a fin de mes o que lo hace con grandes dificultades.

La diferencia entre ambos grupos es importante. Quienes no llegan a fin de mes expresan una insuficiencia directa de recursos frente a sus obligaciones, mientras que quienes llegan con mucho esfuerzo pueden estar cubriendo sus necesidades a costa de reducir otros consumos, postergar compras o utilizar buena parte de sus ingresos en gastos indispensables. Sin embargo, la magnitud del resultado muestra que la capacidad de administrar el presupuesto mensual es una preocupación extendida y que la sensación de estabilidad económica no alcanza a la mayoría de los entrevistados.

La encuesta también preguntó cómo evalúan los argentinos su situación económica actual en comparación con la de diez años atrás. El 53,5% consideró que está peor, el 23,1% sostuvo que permanece igual y el 21,8% respondió que mejoró. La percepción negativa superó ampliamente a la positiva, con una diferencia de 31,7 puntos porcentuales. Este resultado introduce una perspectiva de más largo plazo: no se trata únicamente de cómo se evalúa la coyuntura inmediata, sino también de una comparación entre las condiciones económicas actuales y las que los entrevistados recuerdan de una década atrás.

La percepción de la economía familiar aparece acompañada por una evaluación mayoritariamente negativa del panorama nacional. Ante la consulta sobre cómo describirían la situación de la Argentina, el 28,5% eligió la expresión "estamos peor que nunca". Otro 21,9% consideró que "todo es incierto y caótico", mientras que el 18,7% sostuvo que el país no está bien, aunque la sociedad ya se acostumbró a vivir de esa manera. En conjunto, estas tres respuestas reúnen el 69,1% de las opiniones relevadas. Del lado más optimista, el 13,3% afirmó que a partir de ahora todo va a mejorar y el 13,2% consideró que la situación no es tan mala como algunos creen.

El relevamiento también tiene implicancias para la evaluación de la política económica del Gobierno de Milei. Los resultados de CELAG muestran que la percepción de los hogares está condicionada por la suficiencia de los ingresos, el costo de los servicios, los precios y la posibilidad de cubrir las obligaciones mensuales. La conclusión que surge en octubre es contundente: la evaluación de la economía depende menos de los anuncios macroeconómicos que del dinero disponible para sostener la vida cotidiana.