Halloween solidario: Make-A-Wish reunió famosos en el Alvear

Negro y dorado, velas, brillos y un guiño a Halloween. Así se vistió el Alvear Palace Hotel para recibir “Hallowish”, la gala anual de Make-A-Wish Argentina, que el lunes por la noche reunió a más de 120 invitados en torno a una causa que conmueve: hacer realidad los deseos de chicos y adolescentes que atraviesan enfermedades graves. Una cita que, a esta altura, ya es un clásico del calendario solidario porteño.

La consigna estética se cumplió al pie de la letra. Vestidos largos en negro profundo, detalles metálicos, algún accesorio con aire de misterio y mucho dorado en los salones del hotel de la avenida Alvear. Entre copas, saludos y fotos, el clima fue el de las grandes noches porteñas, pero con un pulso emotivo que atravesó toda la velada.

En la alfombra, las miradas se las llevó Carolina “Pampita” Ardohain, fiel a su estilo, impecable y sonriente. También dijeron presente Flor de la V, siempre magnética ante las cámaras; Guillermina Valdés, con su elegancia relajada; y Barbie Simons, que no pasó inadvertida. La danza tuvo su representante de lujo en Paloma Herrera, y el teatro, en Teresa Calandra. Nequi Galotti aportó su glamour clásico, Franco Masini sumó la cuota joven y Luis Novaresio cambió por un rato el estudio por la mesa solidaria. En el capítulo gourmet, Donato de Santis, que conoce como pocos el arte de agasajar, compartió la noche con el resto de los invitados.

Pero más allá del desfile de figuras, la estrella fue la causa. Presidida por Mónica Parisier, la fundación llegó al país en 2002 y desde entonces cumplió más de 7.600 deseos, acompañando a miles de familias en los momentos más duros. Los deseos son tan variados como los chicos que los piden: conocer a un ídolo, viajar, tener algo que siempre imaginaron o, simplemente, vivir una experiencia distinta junto a los suyos. La idea es que ese momento se transforme en una fuente de alegría y esperanza que los acompañe durante el tratamiento.

“Cada deseo es mucho más que aquello que un niño sueña. Es una experiencia que le permite volver a poner el foco en lo que quiere, en lo que lo hace feliz, y no solamente en la enfermedad”, dijo Parisier ante un salón que la escuchó en silencio. Y cerró con una frase que resumió el espíritu de la noche: “Cuando nos unimos, podemos hacer realidad sueños que parecen imposibles”.

La gala funcionó también como un encuentro de la comunidad que sostiene a la organización: donantes, empresas, voluntarios y aliados que, año tras año, hacen posible cada nuevo deseo. Hubo balance del camino recorrido, agradecimientos y, sobre todo, la renovación de un compromiso: llegar a cada vez más chicos.

Ya entrada la noche, entre los últimos brindis y las despedidas, quedó flotando la sensación de haber sido parte de algo más grande que una fiesta. Porque en “Hallowish” el dorado no fue solo una cuestión de estilo: fue el color de la esperanza. Y la certeza de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre queda lugar para soñar.

por M.S.