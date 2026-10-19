Casciari tras las denuncias de estafa: "Nos equivocamos de buena leche"

Hernán Casciari respondió a la denuncia penal de 18 socios productores de Orsai Audiovisuales con una admisión de errores y un rechazo de las acusaciones de estafa y administración fraudulenta. “Nos equivocamos de buena leche”, sostuvo en un video publicado en sus redes, en el que atribuyó el conflicto a fallas de gestión y comunicación.

“No supimos hacerlo bien”, reconoció el escritor. Aseguró que durante 2025 pidió disculpas personalmente a los aportantes y reivindicó los veinte años de trayectoria autogestiva de Orsai. Su defensa se apoyó en la ausencia de una intención de engañar: “En ningún caso hubo una estafa ni un fraude”.

Como respaldo, compartió un código QR que, según explicó, permite consultar gastos, pagos y facturas de los proyectos realizados entre 2021 y 2025. La difusión de esos documentos es parte de su respuesta pública; los denunciantes, en cambio, reclaman una auditoría contable integral y rendiciones por cada producción.

El caso tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, con intervención de la Fiscalía N° 16. Representados por el abogado Ariel Gil Ces, los socios afirman que invirtieron entre 50 y 3.000 dólares bajo promesas de rentabilidad incumplidas. Según la denuncia, en la mayoría de los casos los retornos no superaron el 3% del capital aportado.

El reclamo alcanza a La uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Emi On Off y el documental D.A.M., sobre Diego Maradona. Los aportantes también piden que se identifiquen las cuentas bancarias vinculadas a la empresa y al escritor para esclarecer el destino del dinero.

La disputa golpea el corazón del modelo Orsai: una comunidad de lectores que pasó a financiar películas y series como socia productora. En su informe público, la organización admite que el presupuesto de la animación Emi On Off resultó insuficiente y que transfirió los derechos a PEGSA.

Orsai sostiene que La uruguaya permitió recuperar el 100% de los aportes y que la devolución de Emi On Off está en curso. Para La muerte de un comediante, admite que el recupero total es improbable. Son resultados distintos dentro de un sistema que la organización ya dio por terminado. Orsai dice que las plataformas compran y pagan menos.

Nacho Merlo, director de la comunidad, también reconoció el fracaso del salto al cine: “Dijimos cosas que no pasaron”, escribió. Mientras Casciari explica lo ocurrido como un error de buena fe, sus denunciantes exigen que las cuentas permitan reconstruir qué pasó con sus aportes.