“Manos de Mujer 2026”: diez figuras alzan la voz por la prevención del cáncer de mama

Con el objetivo de transmitir un mensaje con fuerza, sensibilidad y personalidad, la Fundación y el Centro Dr. Enrique Rossi lanzaron la 13° edición de “Manos de Mujer”, su campaña de concientización y prevención del cáncer de mama, que este año lleva como lema “El valor de cuidarnos, sin bajar los brazos”.

Graciela Borges, Moria Casán, Patricia Sosa, Dominique Metzger, María Vázquez, Agustina Rossi, Elina Costantini, Vero Lozano, Amalia Amoedo y Camila Romano son las diez protagonistas de esta edición, que, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se sumaron a esta propuesta que cada año combina fotografía, arte y compromiso social.

El sello de la campaña son los guantes de boxeo rosas, una imagen que funciona como metáfora de la lucha, la fortaleza y la resistencia. Pero el mensaje va más allá de la idea de combatir una enfermedad: busca poner el foco en la importancia del cuidado personal, la prevención y la detección temprana, desde una perspectiva que celebra la valentía y la decisión de actuar a tiempo.

Diez mujeres, diez miradas y un mismo mensaje

Concebida como un proyecto artístico, “Manos de Mujer” encuentra en el retrato fotográfico su principal lenguaje. Cada imagen nace del encuentro entre la mirada del fotógrafo y la identidad de la protagonista, con su carácter, su historia y su manera de plantarse frente al mundo.

La propuesta convocó a nueve fotógrafos: Federico de Bartolo, Bruno Nogueira, Tadeo Jones, Matías Salgado, Sol Levinas, Alejandro Calderone Caviglia, Sol Abadi, Samuel Ganem y Christian Beliera. Todos aportaron su talento y trabajo de manera desinteresada, al igual que las mujeres que posaron para la campaña.

El resultado es una serie de retratos que se aleja de la representación tradicional de fragilidad asociada a la enfermedad y apuesta por mostrar la fuerza interior, la determinación y el compromiso con la salud. Cada protagonista aporta su personalidad a una iniciativa que busca llegar a más mujeres y recordarles que los controles médicos no deben quedar en segundo plano.

Las protagonistas

Graciela Borges, retratada por Federico de Bartolo.

Moria Casán, retratada por Bruno Nogueira.

Patricia Sosa, retratada por Tadeo Jones.

Dominique Metzger, retratada por Matías Salgado.

María Vázquez, retratada por Sol Levinas.

Agustina Rossi, retratada por Alejandro Calderone Caviglia.

Elina Costantini, retratada por Sol Abadi.

Vero Lozano, retratada por Samuel Ganem.

Amalia Amoedo, retratada por Christian Beliera.

Camila Romano, retratada por Federico de Bartolo.

“Cuidarnos es una decisión personal”

Detrás de la iniciativa hay un objetivo que se renueva con cada edición: encontrar nuevas maneras de transmitir un mensaje que puede marcar una diferencia en la vida de muchas mujeres.

“Hace trece ediciones que buscamos nuevas maneras de transmitir un mensaje fundamental: la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama”, explica Agustina Rossi, directora de la Fundación y Centro Dr. Enrique Rossi.

Sobre la propuesta de este año, agrega: “Elegimos una propuesta artística que invita a reflexionar sobre el valor de cuidarnos. Queremos que estas imágenes lleguen a muchas mujeres y les recuerden que realizarse los controles médicos y actuar a tiempo puede marcar una diferencia en sus vidas”.

María Claudia Pedrayes, productora de “Manos de Mujer”, también destaca el valor de reunir a mujeres y fotógrafos en torno a una causa común. “Porque cuidarse es una decisión personal, pero generar conciencia es un compromiso de todos”, señala.

Y resume el espíritu de la campaña con una idea que atraviesa cada uno de los retratos: “Creemos en el poder de la fotografía para comunicar, movilizar y dejar huella. Y si estos retratos logran que una sola mujer tome conciencia de la importancia de realizarse sus controles, habremos cumplido nuestro objetivo”.

La prevención en primer plano

Más allá de las figuras, las fotografías y los guantes rosas, el mensaje central de “Manos de Mujer 2026” es concreto: la prevención importa y los controles médicos periódicos son fundamentales. Los estudios mamarios indicados según la edad y los factores de riesgo, junto con la atención a los cambios en el propio cuerpo, forman parte de las herramientas para detectar posibles señales y consultar a tiempo.