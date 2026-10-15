Día de la Madre: diez ideas de regalos para cada tipo de mamá

Hay mamás que se reconocen en una cartera que las acompaña a todos lados, otras en un perfume que las define y otras en un buen brindis. Para el domingo 18 de octubre, marcas de moda, belleza, tecnología y vinos preparan propuestas pensadas para cada estilo y cada rutina, con lanzamientos, cofres especiales y descuentos de temporada.

1. Isadora: un regalo para cada tipo de mamá

Isadora ordenó su propuesta en tres universos. El rato propio reúne sets de crema de manos, bálsamo labial, lip gloss con charm y los perfumes Born Lucky y Wild Call. El detalle que la define suma aros, anillos Crystal Snake, collares y pañuelos de raso en material reciclado. Y la cartera que la acompaña va del formato baguette y la saca suela a la saca Exclusive Edition. Un dato: en 2025, el bijou fue el 30% de sus ventas.

Precios: desde $11.900 (aros) hasta $119.900 (cartera Exclusive Edition). Perfumes, $32.000.

2. Morana: perlas, cadenas y puntos de luz

La marca brasileña Morana, líder en bijouterie en su país, acaba de abrir su primera tienda en la Argentina. Para la fecha destaca Love in Essence, una colección que reinterpreta clásicos como las perlas con nuevas formas y combinaciones. También propone pulseras para combinar en layering, con corazones o puntos de luz, y aros, anillos, cadenas y dijes para armar el regalo a medida. Sus piezas están bañadas en oro 22 kilates o en rodio.

Dónde: Av. Santa Fe 1960, Recoleta. Precios: desde $10.000. Instagram: @morana.ar.

3. L’Oréal Groupe: la rutina de cuidado completa

Para las que no negocian su rutina, L’Oréal Groupe arma un recorrido de skincare: el Agua Micelar de CeraVe ($47.355), el Revitalift Láser Sérum de L’Oréal Paris ($57.990) y el Hyalu B5 de La Roche-Posay ($180.496). En maquillaje, el Serum Lipstick de Maybelline ($29.990) y la máscara Telescopic Extensionist ($58.990), o la Boombastic de Vogue ($24.990). Del 13 al 17 de octubre, los Collagen Days de Vichy ofrecen hasta 40% en esa línea.

Precios: desde $22.990 (hidratante Garnier con vitamina C). Dónde: tiendas oficiales y Farmacity.

4. Perfumes de lujo: cofres y novedades

En fragancias, la apuesta va de los cofres a los lanzamientos. Giorgio Armani propone el cofre de My Way con body lotion y versión de viaje ($449.000), y Prada desembarca en el país con Paradoxe Sweet Chemistry ($449.000). Suman YSL Libre Santal Couture, con lavanda y sándalo ($289.000), Ralph Lauren Blue, fresca y floral ($285.000) y Valentino Born in Roma Purple Melancholia ($439.000). Lancôme ofrece cofres de La Vie Est Belle con hasta 40% de descuento.

Precios: desde $285.000. Cuotas: hasta 12 sin interés en Lancôme.

5. Boss Recovery: el bienestar como hábito

Las experiencias de bienestar ya encabezan los regalos para mamá, y Boss Recovery propone que el cuidado dure más que el domingo. Para las piernas cargadas, las Cryo Boots y las Rise Boots combinan compresión con calor y luz infrarroja. Para espalda y hombros, el Boss Heat suma calor y vibración, y el Boss Massager, masaje de percusión. Y para la piel, la máscara de luz LED Boss Light ofrece diez minutos de pausa.

Beneficios: 50% de descuento en toda la línea, 12 cuotas sin interés y un Electro Boss de regalo con las botas.

6. nubia: celulares con descuento hasta el 19

La marca de smartphones nubia aplica rebajas de hasta $90.000 en equipos seleccionados. El nubia Air, ultraliviano y de diseño elegante, baja de $529.999 a $459.999. La línea Music 2, con triple parlante y pantalla de 6,7 pulgadas, tiene $50.000 de descuento en sus tres versiones. Para las mamás gamers, el Neo 3, con gatillos físicos laterales, pasa a $479.999. Todos los modelos traen funda, cargador, cable y auriculares en la caja.

Cuándo: hasta el 19 de octubre. Dónde: tienda oficial y retailers, en hasta 12 cuotas sin interés.

7. Vinos para el brindis: un rosado y un blanco de altura

Para las mamás que disfrutan de una buena copa, dos etiquetas del Valle de Uco. El Colosso Rosado, de Los Chacayes, es una cofermentación de Malbec y Syrah de color intenso, con frutas rojas y negras y notas especiadas. El María Magdalena Chardonnay de Bodega Sottano llega de Gualtallary, a 1.400 metros, con 8 meses en fudres de roble francés: cítricos, ananá, vainilla y un final largo y persistente.

Precios sugeridos: Colosso Rosado, $23.231; María Magdalena Chardonnay, $27.207. Web: colossowines.com y bodegasottano.com.

8. Mil Demonios Lilith: burbujas de Malbec

Para un brindis distinto, Sin Reglas Wines propone Mil Demonios Lilith, un espumante 100% Malbec de cosecha manual, elaborado por método tradicional con uvas de El Peral, en Tupungato, a 1.300 metros. De color rosa pálido con matices salmón y burbuja fina, ofrece frambuesa, cereza, pétalos de rosa y toques de pan tostado y almendras. En boca tiene acidez vibrante, cremosidad media y un final elegante y prolongado. Ideal para abrir en la mesa del domingo y brindar por mamá.

Precio sugerido: $39.499. Web: sinreglaswine.com.

9. Lacasa: un momento solo para ella

Chocolates Lacasa propone regalar una pausa: un ramo de flores, una caja de bombones y su vino preferido. La línea Mi Momento acompaña ese rato con sus Grageas, ideales para un café o una serie. Para las que prefieren lo intenso está la tableta 70% cacao; para las curiosas, los Bombones Surtidos de 260 gramos, con praliné, crema y frutos secos; y para las fanáticas de lo cremoso, las Trufas, en versiones de naranja y frutilla.

Opciones: bombones, trufas, tabletas y Grageas Mi Momento. Instagram: @chocolateslacasa_arg.

10. Winco: herramientas de styling para casa

Para las mamás que cuidan su pelo, Winco propone tres alternativas. El Set Secador Multiuso Iónico 6 en 1 suma cabezales para secar y modelar, con temperatura regulable y aire frío, sin ocupar demasiado espacio. El Set de Belleza 3 en 1 reúne secador, planchita y buclera, práctico también para llevar de viaje. Y el Cepillo Secador Giratorio W4191, de 1.000 W y dos velocidades, combina secado y modelado en una sola herramienta para ganar tiempo cada mañana.

Opciones: set 6 en 1, set 3 en 1 y cepillo secador W4191.