Marcha universitaria: la UBA apostó a una campaña viral para la convocatoria

La Universidad de Buenos Aires llevó la convocatoria a la calle también a las pantallas. Con videos en redes, busca sumar participantes a la 5ª Marcha Federal Universitaria, prevista para este jueves 15 de octubre. El reclamo combina la defensa de la universidad pública y no arancelada con una exigencia al Gobierno: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.

“Códigos, reglas, leyes. Se cumplen” es el lema elegido para las piezas. La consigna concentra el eje de la protesta en el respeto de una norma que el Congreso aprobó y ratificó después del veto presidencial. La apuesta digital busca ampliar la convocatoria y convertir la circulación de los videos en participación en la marcha.

El acto central será a las 16 en la Plaza del Congreso. Las columnas de la UBA partirán a las 13.30 desde avenida Córdoba y Uriburu. Allí se reunirán autoridades de la Universidad, decanas y decanos, estudiantes y personal docente y nodocente de las facultades y de sus centros de salud.

La convocatoria presenta el conflicto como un problema que atraviesa al conjunto de la institución. Según la UBA, el incumplimiento afecta las tareas de enseñanza, investigación, extensión y asistencia sanitaria. Por eso, la movilización incluye tanto a quienes cursan y trabajan en las aulas como a los equipos de sus hospitales universitarios.

La Ley 27.795 busca sostener el financiamiento de las universidades nacionales y recomponer los salarios de sus trabajadores. Tras la insistencia del Congreso, el Ejecutivo la promulgó en octubre de 2025, pero condicionó su ejecución a la definición de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas presupuestarias.

Esa decisión derivó en un amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional y universidades. El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 que suspendía la aplicación de la norma y ordenó su cumplimiento inmediato.

El Gobierno apeló. El magistrado concedió el recurso el 9 de octubre, aunque mantuvo vigente la ejecución de la medida cautelar que exige aplicar los artículos vinculados con salarios y becas. La disputa judicial continúa mientras las universidades vuelven a convocar a una protesta federal.

La campaña de la UBA traduce ese recorrido legislativo y judicial en un mensaje breve para las redes. La invitación busca salir del ámbito universitario y sumar apoyo social a un reclamo que, para sus impulsores, ya cuenta con respaldo del Congreso y de la Justicia.