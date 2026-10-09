El escultor de la Evita de 9 de Julio le contestó al ex de Pampita, que quiere sacarla

"Todo ciudadano merece 15 minutos The American Dream", publicó Alejandro Marmo en sus redes sociales. En el posteo de Instagram, el artista que inmortalizó a Eva Perón retratándola en el antiguo Edificio del Ministerio de Obras Públicas de la avenida 9 de Julio hizo uso de la imagen de Roberto Gárcia Moritan, como respuesta a los cuestionamientos del mismo ex funcionario porteño sobre la obra exhibida en la ciudad de Buenos Aires.

Utilizando IA, el escultor desarrolló un primer plano del ex esposo de Pampita y lo colocó en la edificación señalada. Una respuesta original al pedido de Moritán de retirar la imagen de la "Abanderada de los Humildes" para ser cambiada por un retrato de Lionel Messi. Si bien hace unos años, el dirigente liberal pidió la demolición del famoso inmueble, hace una semana cambio de opinión y decidió presentar un proyecto de ley para que la imagen de la líder peronista deje su lugar y ahí ubicar un plano del capitán albiceleste.

La iniciativa de Moritán se presenta como un "homenaje permanente" y propone una intervención artística sobre el edificio de Avenida 9 de Julio 1925, declarado Monumento Histórico Nacional por la Ley 25.582. El texto pide incorporar una representación monumental del astro rosarino en una de las fachadas y, para hacerle lugar, autoriza al Poder Ejecutivo a disponer "el retiro, relocalización o readecuación" de una de las imágenes de María Eva Duarte de Perón emplazadas por el Decreto 329/2010.

En los fundamentos, el ex legislador porteño sostiene que Messi representa a la Argentina en el mundo y que su figura "trasciende diferencias partidarias y generacionales". Así y todo, la postura del dirigente de Republicanos Unidos es bastante suave en comparación a su propuesta de 2022. En aquel momento, Moritán presentó un proyecto para directamente demoler el edificio con el argumento de ordenar el tránsito y terminar con los piquetes, reubicando los cuadros de las Evitas en otro sitio. La vocera Gabriela Cerruti de la presidencia de Alberto Fernández,lo acusó de haber "desbloqueado un nivel superior de gorilismo".

En un año con agenda cargada, la propuesta del dirigente liberal promete más debate en redes y más memes que dictámenes de comisión en el Congreso. En ese aspecto, gracias al artista Alejandro Marmo, García Moritán consiguió ser retratado en el universo digital.