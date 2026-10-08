Quieren expropiar Zivals, la histórica disquería y librería de la calle Corrientes

a histórica librería y disquería Zivals, instalada desde 1971 en la esquina de avenida Corrientes y Callao, quedó en el centro de una disputa con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el proyecto de construcción de la futura Línea F del subte. La iniciativa oficial contempla la expropiación del inmueble donde funciona el tradicional comercio para avanzar con una estación que permita la combinación con la Línea B.

Frente a ese escenario, Fernando Laviz, integrante de la familia propietaria de Zivals, inició una campaña pública para intentar impedir la demolición y sostiene que la obra puede realizarse mediante alternativas técnicas que no impliquen destruir uno de los espacios culturales más reconocibles de la avenida Corrientes. La empresa difundió una carta abierta en la que advierte que el problema no es solamente comercial: “No estamos defendiendo un negocio”, sino la continuidad de un espacio que lleva 55 años en la misma esquina.

El conflicto se originó por el proyecto actualizado de la Línea F, una obra largamente anunciada para ampliar la red de subterráneos porteña. El trazado actualmente impulsado por el GCBA ubica una estación en el área de Corrientes y Callao y, para concretarla, contempla la expropiación del edificio en el que funciona la librería y disquería. El proyecto que genera la controversia no afecta solamente a Zivals. De acuerdo con información publicada sobre la iniciativa, el plan del nuevo subte contempla expropiaciones y afectaciones de distintos inmuebles para construir estaciones, accesos y vestíbulos.

La diferencia en este caso es el peso cultural que el emprendimiento y distintos sectores de la comunidad porteña atribuyen al edificio de Corrientes y Callao. La posible demolición convirtió una discusión de infraestructura urbana en un debate sobre patrimonio, identidad cultural y el criterio con el que la Ciudad decide qué espacios deben ser preservados cuando una obra pública entra en conflicto con ellos.

Zivals nació en marzo de 1971 y originalmente funcionó en un pequeño local de la avenida Callao. Con el tiempo se expandió hasta ocupar la esquina y se convirtió en una referencia para quienes buscaban música y literatura en pleno centro porteño. La propia historia destaca que la incorporación del local sobre Corrientes permitió conectar ambas avenidas y transformó el establecimiento en un espacio de circulación y encuentro.

En una declaración difundida por Fernando Laviz ante la opinión pública, el propietario remarcó: "Por acá pasaron padres, después los hijos, hoy los nietos. Tres generaciones de porteños aprendieron a leer y a escuchar en esta esquina. Y es eso lo que hoy estamos defendiendo: no un local, sino lo que esa esquina produjo a lo largo de 55 años. El Gobierno de la Ciudad quiere demolernos para hacer una estación de subte. Pero esa expropiación no hace falta. Hay opciones más económicas, más sensatas, más razonables, y las conocen. Por ejemplo, la estación de Tucumán, un proyecto anterior que la propia Ciudad generó. Resuelve el trasbordo de Corrientes y de Córdoba en una sola estación, sin expropiar a nadie. No estamos en contra del subte. Estamos en contra de que, pudiendo elegir, se elija demoler lo que no se puede reemplazar".

La familia propietaria rechaza particularmente la idea de que la controversia pueda solucionarse simplemente mediante una indemnización o una mudanza. En la carta abierta, Zivals plantea que un negocio convencional podría ser evaluado en términos de metros cuadrados, compensación económica o costos de relocalización, pero que ese criterio no alcanza para explicar qué representa el establecimiento. La empresa familiar señala que durante más de cinco décadas decidió concentrarse exclusivamente en la venta de discos y libros, formando parte de la identidad del lugar.

A ese valor simbólico se sumó recientemente un elemento que volvió todavía más visible a Zivals en el paisaje porteño: el mural dedicado a Charly García realizado por el artista Martín Ron en el edificio. La obra se incorporó a una esquina que ya tenía una fuerte carga cultural y posteriormente fue reconocida por la Legislatura porteña. Tanto el mural, la historia del establecimiento y la declaratoria de Sitio Destacado de la Cultura forman parte de un mismo conjunto patrimonial.

Según la carta abierta, el Ministerio de Movilidad e Infraestructura comenzó a hablar de una alternativa que permitiría construir la estación y, al mismo tiempo, mantener algún espacio para Zivals. La empresa considera que esa fórmula no preservaría realmente al comercio porque implicaría trasladarlo, reducirlo o instalarlo en una ubicación diferente dentro del nuevo esquema. El otro argumento central es el tiempo que demandaría la obra, cualquier esquema que obligue al cierre y posterior reapertura supondría al menos tres años de interrupción.

En 2026 Zivals cumple 55 años y atraviesa una etapa de renovación de su propia infraestructura. La empresa señala que tiene 33 empleados y un catálogo activo de más de 50.000 títulos entre música y libros, además de depósitos y oficinas en el mismo edificio. La dimensión de la actividad explica por qué la familia sostiene que no se trata simplemente de conservar una fachada histórica: también están en juego puestos de trabajo, una operación comercial en funcionamiento y un catálogo cultural acumulado durante décadas.

La movilización pública alrededor del caso creció rápidamente. La propia empresa asegura que miles de personas se hicieron eco del conflicto y que distintos medios comenzaron a instalar la discusión. La campaña de Zivals se transformó así en una defensa de la esquina como espacio cultural, con el reclamo de que antes de avanzar con la expropiación se evalúen las alternativas técnicas existentes. Por ahora, el conflicto continúa abierto y la decisión final depende del tratamiento legislativo del proyecto de expropiación y de las definiciones que adopte el Gobierno porteño respecto de las alternativas planteadas por la familia Laviz.