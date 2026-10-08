El debate en las redes por el "chivo" con drones en la despedida de Messi

El Monumental miró al cielo para despedir a Lionel Messi y se encontró con una aseguradora. Después del 3-0 de Argentina ante Benín, el martes 6, el espectáculo de drones arrancó con el logo de Sancor Seguros, patrocinador de la AFA. La aparición comercial provocó silbidos y convirtió un tramo del homenaje en material para una polémica que siguió en las redes.

El contraste hizo el resto: el capitán sobre el césped, los hinchas preparados para emocionarse y una marca ocupando el centro de la escena. Después llegaron las figuras dedicadas al Diez, entre ellas su camiseta y la Copa del Mundo. Pero el aviso inicial ya había instalado una pregunta: ¿hasta dónde puede avanzar un sponsor sobre un ritual de despedida?

La aparición de la aseguradora cortó el clima emotivo y desató quejas entre quienes esperaban un tributo centrado en el capitán. El reproche apuntó al momento elegido para el aviso. Las críticas también alcanzaron a Claudio “Chiqui” Tapia: hubo cantos contra el presidente de la AFA, que había sido cuestionado durante la previa.

La secuencia sumó otro blanco para las burlas. Una de las figuras del show representó a Messi pateando con la derecha. “Messi es zurdo, no derecho”, señaló @FMilanessi. El detalle alimentó la sensación de un homenaje poco cuidado y multiplicó los chistes sobre una ceremonia que debía tener al futbolista como protagonista.

Varias marcas también se sumaron a la conversación para promocionarse con humor. Plusbelle, por ejemplo, publicó en sus redes una imagen con un shampoo en el cielo, un guiño al aviso que había irrumpido en el Monumental. La escena se convirtió así en un recurso publicitario para otras empresas: el mismo formato que despertó críticas sirvió para hacer chistes y exhibir productos. El chivo original ya tenía sus propias parodias.

Un usuario le puso nombre al rechazo: “Se llama reactancia publicitaria. Y es todo negativo para Sancor Seguros”. Según su planteo, cuando un aviso invade un momento emotivo o aparece de manera intrusiva o inoportuna, la marca recibe un rechazo difícil de revertir. El eje fue esa interrupción del homenaje.

Para los usuarios críticos, el problema fue la prioridad: el logo apareció antes que las imágenes del homenaje. El momento del aviso pesó tanto como el propio mensaje. El fútbol convive con los auspiciantes, pero esa convivencia encontró un límite emocional en el Monumental. En la noche del adiós, una parte de la conversación terminó girando alrededor de quién había comprado un lugar en el cielo.