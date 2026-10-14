¿Alivio o preocupación? Qué dicen las redes sobre el nuevo índice de inflación

El dato de inflación puede despertar festejos y, al mismo tiempo, dejar intacta la preocupación por llegar a fin de mes. Esa convivencia aparece en un informe de Paneo Argentino, que analizó 480.000 comentarios espontáneos en X, Instagram, TikTok y foros abiertos. Su lectura de la conversación digital muestra que la desaceleración de los precios no se traduce automáticamente en alivio cotidiano.

El análisis toma como referencia una inflación mensual del 1,9% para septiembre y pone el foco en la distancia entre ese promedio y la experiencia que los usuarios relatan en estas publicaciones.

Según el relevamiento, el 44% de los comentarios expresa lo que la consultora denomina “tensión de bolsillo”: malestar por precios que siguen altos y por el peso de tarifas, prepagas y alimentos básicos. El concepto que utiliza para describir ese escenario es “meseta cara”. La inquietud pasa por la escasa holgura que queda después de afrontar los gastos habituales.

En contraste, el 38% respalda el rumbo macroeconómico. En ese grupo, el índice es interpretado como una señal favorable de disciplina fiscal y de alejamiento de la espiral inflacionaria. Así, el reconocimiento de una mayor estabilidad convive en las plataformas con mensajes centrados en las dificultades para sostener el consumo.

El 18% restante reúne conversaciones sobre adaptación: usuarios que comparten descuentos, reintegros, rendimientos de billeteras virtuales y alternativas de financiamiento. Son intercambios que buscan resolver una pregunta práctica: cómo hacer rendir el dinero disponible.

El trabajo también identifica un cambio en la atención digital. Paneo Argentino informa un aumento del 184% en las consultas sobre calculadoras para actualizar alquileres y del 142% en contenidos vinculados con promociones y reintegros. A la vez, registra una caída del 68% en consultas y posteos sobre el dólar blue. La publicación no explicita el período de comparación de esas variaciones.

Para la consultora, estos movimientos muestran un desplazamiento hacia la administración del presupuesto familiar. Los contratos, las expensas y los calendarios de descuentos ganan espacio frente al seguimiento de la cotización paralela.

Los porcentajes describen la conversación relevada, no la proporción de argentinos que sostiene cada postura. Tampoco equivalen a una encuesta representativa. Con ese alcance, el informe expone una tensión: valorar la desaceleración no impide sentir que el bolsillo sigue ajustado.