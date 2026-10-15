Día de la Madre 2026: brunch, té y almuerzos para festejar

El Día de la Madre vuelve a poner la mesa en el centro del encuentro. Este domingo 18 de octubre, restaurantes, hoteles y confiterías de Buenos Aires preparan propuestas para todos los gustos: experiencias personalizadas, cocina a las brasas, servicios de té, brunchs, menús por pasos y hasta una escapada de fin de semana. Muchas suman un detalle para ellas: una flor, una copa, un postre o una botella para seguir el brindis en casa.

1. Namida Sushi: una foto del pasado y otra del presente

Con diez años de trayectoria, Namida hace sushi de identidad nikkei argentina, con clásicos como el nigiri porteño con caracú quemado. El domingo mantiene la carta y suma detalles: al reservar, los hijos envían una foto con su mamá y una dedicatoria, que ella encontrará en la mesa junto a un menú con su nombre y una flor. El brindis es con Sparkling Chardonnay E de M de Catena Zapata, y se toma una foto familiar en Polaroid para llevarse de recuerdo.

Dónde: El Salvador 5783. Instagram: @namidasushi. Teléfono: +54 9 11 7033-4964.

2. InterContinental Buenos Aires: buffet en la Terraza del Virrey

InterContinental celebra en su Terraza del Virrey con un buffet que cruza sabores regionales y clásicos argentinos: quesos regionales, fiambres, salmón ahumado y curado y langostinos marinados. Hay pastas al momento y un asador con cortes de Angus a la leña y chorizo de cerdo. Cierra una mesa dulce con mini gâteaux, tortas y macarons. Incluye bebidas sin alcohol, vinos y espumantes.

Dónde: Moreno 809. Valor: $139.000 por persona, IVA incluido; chicos de 5 a 12 años, 50%; menores de 5, sin cargo. Reservas: WhatsApp 11 4031-6032.

3. República del Fuego: copa, postre y flor

En República del Fuego, el fuego es el hilo conductor de una carta donde mandan las brasas, el producto y los sabores intensos. Los cortes se preparan al momento y la propuesta invita a reunirse en familia alrededor de la mesa. Para el domingo 18, la casa pensó una atención especial: todas las madres que vayan a festejar recibirán de regalo una copa de vino, un postre y una flor, tres detalles para acompañar el almuerzo o la cena y homenajear a mamá con un brindis propio.

Dónde: Juncal 2682/4, Recoleta. Instagram: @republicadelfuego.

4. Savoy Hotel Buenos Aires: afternoon tea en el Lobby Bar Imperio

El histórico Savoy Hotel propone un Afternoon Tea en su Lobby Bar Imperio, con el blend Savoy by Tealosophy. Hay financier de almendras con frambuesa, cremoso de chocolate blanco y coco, scone con mermelada de frutos rojos y finger sandwiches de pastrón, queso azul y el clásico de pepino. Se sirve pomelada con lavanda y una copa de espumante, y cada mamá se lleva flores y chocolates artesanales.

Cuándo: domingo 18, de 17 a 19. Dónde: Av. Callao 181. Valor: $68.000 por persona. Reservas: WhatsApp +54 9 11 5799-2204. Cupos limitados.

5. Ker San Telmo: té para dos

Ker San Telmo arma un servicio de té para dos con salados como la bruschetta de salmón gravlax y el sándwich de jamón crudo y rúcula, dulces como el brownie francés con ganache de miel, la pavlova y el mini gâteau de arándanos, y una viennoiserie con berlinesa y croissant de dulce de leche. Incluye dos infusiones, dos jugos de naranja y dos copas de espumante para brindar por la ocasión.

Cuándo: de 16 a 19, con reserva previa de 24 horas. Dónde: Av. Paseo Colón 455. Valor: $50.000 para dos. Instagram: @kerhoteles.

6. Sheraton Pilar: almuerzo buffet y escapada

A 40 minutos de la Ciudad, Sheraton Pilar ofrece un buffet en Las Vasijas Restaurante: salmón ahumado, mariscos, vitel toné, roll de ojo de bife, brótola con langostinos, sorrentinos de cabutia y una mesa dulce con chocotorta y macarons. Para estirar el festejo hay escapada de fin de semana con acceso al Health & Spa con piscina climatizada, y vouchers de spa, estadías y gastronomía para regalar.

Cuándo: domingo 18, de 13 a 15.30, con pago anticipado. Dónde: Panamericana Ramal Pilar Km 49,5. Reservas: +54 9 11 3135-3019.

7. Hilton Buenos Aires: el brunch de El Faro

En Puerto Madero, el Hilton presenta una edición especial de su tradicional brunch en el restaurante El Faro. El buffet reúne especialidades frías y calientes: quesos y fiambres, carnes, pescados, pastas y una amplia selección de pastelería. La propuesta incluye bebidas sin alcohol y vinos de Bodega Zuccardi, una opción pensada para quienes buscan un festejo largo y sin apuro, con chicos y grandes y todo resuelto en una misma mesa.

Cuándo: domingo 18, de 13 a 15.30. Dónde: Macacha Güemes 351. Valor: $97.000 por persona.

8. Confitería La Ideal: almuerzo con historia

Fundada en 1912, la Confitería La Ideal es uno de los salones más emblemáticos del centro porteño, con sus vitrales, sus arañas y su aire de época. Para el domingo prepara un almuerzo especial por pasos, una buena excusa para llevar a mamá a un clásico de la ciudad y celebrarla en un espacio cargado de historia. La propuesta contempla un precio diferencial para los chicos, pensado para festejar con toda la familia.

Dónde: Suipacha 384. Valor: $60.000 por persona; chicos, $40.000. Reservas: por Meitre, desde su Instagram.

9. Café Mishiguene: brunch para dos con Aperol

La versión café de Mishiguene, la casa del chef Tomás Kalika que llevó la cocina judía de inmigración al centro de la escena porteña, propone para el Día de la Madre un brunch para dos que incluye dos Aperol para brindar por mamá. También ofrece boxes para llevar y vouchers de regalo. Es una alternativa para quienes prefieren un festejo más relajado, de media mañana, con sabores de la tradición de la casa y un brindis compartido. Se puede disfrutar en sus locales de Palermo, Belgrano y Núñez.

Valor: $85.000 para dos.

10. Restaurant Museo Evita: menú de tres pasos en Palermo

En la casona de 1923 que alberga el Museo Evita, el restaurante prepara un menú de tres pasos para el mediodía del domingo, con mesas en un entorno cargado de historia y un patio ideal para los días de primavera. La propuesta suma un regalo para seguir el festejo en casa: quienes elijan un vino de Killka se llevan una botella de Killka Malbec. Un plan que combina buena mesa y una visita a uno de los museos más visitados de Palermo.

Cuándo: domingo 18, de 12 a 16. Dónde: Lafinur 2988, Palermo. Conviene reservar con anticipación.

por M.S.