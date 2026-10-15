La memoria también se entrena: estrategias para cuidar la salud cognitiva

Desde la Antigüedad, filósofos como Aristóteles y Cicerón reflexionaron sobre la memoria, el conocimiento y el paso del tiempo como dimensiones esenciales de la experiencia humana. Siglos después, la neurociencia amplía aquellas preguntas y plantea comprender qué sucede en el cerebro a medida que envejecemos y qué podemos hacer para preservar nuestras capacidades cognitivas. En una sociedad que aspira a prolongar la vida, aprender a cuidar la mente se convierte en una cuestión central. Sobre esa premisa se construye “Entrená tu cerebro - Estrategias y herramientas para cuidar tu mente y tu salud cognitiva”, el nuevo libro de Camila Sánchez Salinas. Una propuesta que combina divulgación científica, ejercicios prácticos y recomendaciones para incorporar el entrenamiento cognitivo a la vida cotidiana.

La primera idea que atraviesa el libro es también una de las más importantes, envejecer no equivale necesariamente a deteriorarse. Con el paso de los años pueden aparecer modificaciones en la velocidad de procesamiento, la atención o la capacidad para recuperar determinada información, pero esos cambios no implican por sí mismos una enfermedad. Así, Sánchez Salinas propone distinguir el envejecimiento habitual de los procesos patológicos asociados al deterioro cognitivo y las demencias, además de explicar sus principales causas. La intención es desarmar prejuicios, reconocer las señales que merecen atención y comprender que la edad, por sí sola, no define el destino de nuestras capacidades mentales.

En ese recorrido aparece el concepto de reserva cognitiva, entendido como la capacidad que se construye a lo largo de la vida mediante experiencias, aprendizajes y actividades intelectuales. La historia personal importa. Estudiar, aprender habilidades, sostener vínculos, participar en actividades significativas y mantener la curiosidad son aspectos que contribuyen a una vida mental activa. Sin embargo, el libro no presenta el cuidado cerebral como una fórmula mágica ni promete resultados inmediatos. Su propuesta consiste en reconocer los factores protectores, revisar los hábitos cotidianos y comprender que los cambios sostenidos suelen comenzar con decisiones pequeñas.

Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Neuropsicología Clínica, Sánchez Salinas desarrolló su práctica profesional en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde trabajó en evaluación neuropsicológica y talleres de estimulación cognitiva con adultos mayores. Actualmente coordina el Equipo de Neuropsicología de Adultos del Centro Integral de Salud Mental Argentino (CISMA). Su experiencia clínica constituye el punto de partida de una obra que busca traducir conocimientos especializados en herramientas accesibles, sin perder de vista las particularidades de cada persona y los cambios que acompañan al envejecimiento.

La obra avanza luego sobre las principales funciones cognitivas. La atención y la concentración, sometidas a la exigencia de una vida cotidiana saturada de estímulos, ocupan un lugar fundamental. La memoria, por su parte, se analiza a partir de los procesos que permiten registrar, almacenar y recuperar información, y de los distintos sistemas que intervienen en esa tarea. Olvidar dónde quedaron las llaves, distraerse durante una conversación o no recordar de inmediato un nombre no significa necesariamente que exista un problema neurológico. Comprender cómo funciona la mente permite diferenciar las dificultades ocasionales de aquellas que, por su frecuencia o intensidad, requieren una consulta profesional.

La autora también dedica espacio a las funciones ejecutivas, responsables de organizar, planificar, regular la conducta y tomar decisiones, y al lenguaje, una capacidad decisiva para comprender, expresarse y relacionarse con los demás. El fenómeno de tener una palabra en la punta de la lengua, los cambios esperables al envejecer y las situaciones en las que conviene pedir una evaluación forman parte de una explicación que busca acercar la neuropsicología a la experiencia concreta de los lectores.

Pero “Entrená tu cerebro” no se limita a describir mecanismos. Su dimensión práctica se despliega en zonas de ejercicios, propuestas progresivas e ideas para estimular las capacidades cognitivas en casa. El objetivo es que la lectura se transforme en una rutina y que el entrenamiento no quede restringido a actividades aisladas, sino que encuentre un lugar en las tareas habituales. El libro incorpora, además, orientaciones para familiares y cuidadores, cuya participación puede ser importante cuando una persona necesita acompañamiento en el cuidado de su salud cognitiva.

Publicado por Aguilar, el sello de Penguin Libros, el libro propone una mirada activa sobre el envejecimiento. Cuidar el cerebro no consiste en perseguir una juventud permanente ni en evitar cada olvido, sino en conocer mejor su funcionamiento, sostener hábitos saludables y prestar atención a los cambios relevantes.

En esa perspectiva, la prevención convive con la consulta profesional cuando aparecen señales de alarma. La invitación final es tan sencilla como exigente, entrenar la mente requiere continuidad, curiosidad y compromiso. Porque, aunque no todo depende de nuestra voluntad, existen prácticas cotidianas que permiten acompañar mejor el paso del tiempo y preservar, tanto como sea posible, la autonomía y la calidad de vida.