Tras la operación: León XIV salió de su habitación y celebró misa

León XIV celebró misa este viernes 16 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece hoy internado tras una operación pulmonar. Según informó Vatican News, la ceremonia tuvo lugar a las 12, hora local, en una sala habilitada en el décimo piso del centro médico. La publicación oficial estuvo acompañada por imágenes del pontífice durante la celebración.

La actividad se realizó tres días después de la intervención del martes 13. Sin embargo, no fue su primera misa desde la cirugía: el propio medio vaticano había comunicado que el miércoles 14 por la tarde el Papa ya había concelebrado en una sala preparada para ese fin dentro del hospital.

La Sala de Prensa de la Santa Sede informó este viernes que los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una mejoría constante de su estado general. También indicó que continúa con las sesiones de fisioterapia respiratoria y que la evolución posoperatoria le permite realizar sus actividades cotidianas con autonomía.

Durante la misa estuvieron presentes médicos y enfermeros que se encontraban fuera de servicio, además de integrantes de la Gendarmería vaticana. En la homilía, León XIV agradeció al personal sanitario y a los auxiliares por la atención a los enfermos y por los cuidados que recibe durante su internación.

La operación estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por Stefano Margaritora. De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, los profesionales extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El examen realizado durante el procedimiento confirmó un adenocarcinoma pulmonar.

El Papa había anunciado la intervención el domingo 11, después del Ángelus. Explicó que los médicos habían detectado un nódulo durante controles y que, por recomendación de los especialistas, había decidido operarse. En ese momento describió la lesión como localizada y detectada en una etapa temprana.

Antes del ingreso, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, había previsto una hospitalización de aproximadamente una semana. Esa estimación inicial no equivale a una fecha definitiva de alta: el pontífice continúa bajo seguimiento médico mientras avanza su recuperación.

La noticia movilizó a numerosas comunidades católicas de distintos países del mundo. La Conferencia Episcopal Argentina invitó a rezar por su salud, al igual que los episcopados de Perú y Uruguay. En Roma, los fieles también se acercaron al Gemelli para acompañarlo con oraciones.