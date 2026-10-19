Macri y Juliana Awada se reencontraron en el cumpleaños de su hija Antonia

El reencuentro de Mauricio Macri y Juliana Awada en el cumpleaños de 15 de su hija Antonia se convirtió en una de las imágenes familiares más comentadas del fin de semana. El expresidente y la empresaria volvieron a compartir una celebración después de anunciar el final de su matrimonio, en enero de este año, y mostraron que, pese a la separación, pueden reunirse para acompañar a su hija en una fecha especial.

La fiesta se realizó el sábado 17 de octubre en Buenos Aires y las fotografías que ambos publicaron en sus redes sociales permitieron conocer algunos de los momentos más íntimos del festejo. Antonia Macri Awada, que cumplió 15 años el 10 de octubre, celebró primero su cumpleaños en París junto a su madre y su hermana mayor, Valentina Barbier. Una semana después llegó el festejo en el país, rodeada de familiares y amigos. La celebración tuvo un significado particular por la presencia conjunta de sus padres, que volvieron a posar en una fotografía familiar después de poner fin a más de 15 años de relación.

En la imagen compartida por las redes sociales de la ex Primera Dama aparecen ella, Macri, Antonia y Valentina, una postal que rápidamente captó la atención de los medios y de los usuarios de Instagram. La ambientación de la fiesta combinó elegancia y detalles clásicos. Según las imágenes publicadas, el salón contó con manteles blancos, sillas Thonet y lámparas colgantes de seda, mientras que la música estuvo a cargo de una DJ del equipo de Puli Di María.

La cumpleañera eligió dos vestidos blancos para las distintas etapas de la noche: uno largo, bordado, con transparencias y brillos para recibir a los invitados, y otro más corto, de encaje, acompañado por botas de gamuza, para disfrutar del baile. Juliana Awada, por su parte, lució un diseño de alta costura de Javier Saiach, confeccionado en tul y encaje negro, con transparencias y una falda larga. Valentina Barbier optó por un vestido de la firma francesa Rat & Boa.

Uno de los momentos más llamativos de la celebración fue la participación del propio Macri en la pista y en la cabina de sonido. El expresidente bailó con su hija, se acercó a la DJ y se colocó los auriculares para sumarse a la musicalización. También subió a una tarima y tomó el micrófono frente a los invitados. Las escenas quedaron registradas en el álbum que publicó posteriormente en Instagram y mostraron una faceta distendida del exmandatario, que se convirtió en uno de los protagonistas del festejo más allá de su papel de padre de la cumpleañera.

"¡15 de Antonia! ¡Qué felicidad acompañarte hija! ¡Te amo!", escribió Macri junto a las fotografías. El mensaje acompañó una serie de imágenes centradas en su vínculo con la adolescente, entre ellas las del baile padre e hija y las de su paso por la cabina de la DJ. El posteo superó las 40.000 reacciones, mientras que numerosos usuarios aprovecharon el posteo para saludar a la hija del ex presidente y comentar cuánto había crecido.

Awada eligió otro registro para compartir la noche. Además de publicar imágenes junto a su hija, difundió la fotografía familiar que reunió a Macri, Antonia, Valentina y a ella misma. "¡Te amo! ¡Qué feliz me hacen! ¡Amo ser su mamá!", escribió la empresaria, en un mensaje que puso el foco en sus hijas y en la felicidad de acompañarlas. La imagen adquirió una relevancia especial porque permitió ver nuevamente juntos a los integrantes de la familia después de la separación, aunque ninguno de los dos presentó el encuentro como una reconciliación sentimental.

La separación de Macri y Awada se conoció públicamente el 11 de enero de 2026, después de más de 15 años de relación y de su matrimonio, celebrado en noviembre de 2010. Pese a la ruptura, ambos compartieron las celebraciones familiares de Navidad y mantuvieron la decisión de preservar la intimidad del proceso. Al día siguiente de que trascendiera la noticia, Awada se refirió al momento personal que atravesaba con un mensaje publicado en Instagram: "Hay procesos íntimos, personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante en nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar".

Durante los meses posteriores, ambos continuaron con sus actividades por separado. Awada mantuvo su presencia en redes sociales, compartió momentos con sus hijas y viajó con Antonia a París para celebrar sus 15 años. También acompañó a Valentina en su graduación universitaria en España, en otro encuentro familiar que había quedado registrado meses antes del cumpleaños. El expresidente, por su parte, continuó con su actividad en la Fundación FIFA, las maniobras política vinculada al PRO y compartió en sus redes mensajes e imágenes relacionados con su nueva pareja Dolores Teuly.