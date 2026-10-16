El Presidente Milei y el ministro Caputo insisten en desmentir tensiones. Dicen que su relación es “simbiótica” e incluso que su vínculo llega a la telepatía: que son capaces de adivinar lo que el otro está pensando.

Nadie podrá negarles esas facultades extraordinarias pero sobran los testigos de que la paciencia del ministro de Economía está empezando a agotarse. “Milei y Caputo: en cortocircuito” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana.

Te contamos qué detonó la crisis, oficialmente desmentida, de la semana pasada, y el creciente malestar del ministro, sobre todo con el ala de Karina, abocada a la confección de listas electorales.

Los soldados de la hermanísima dicen, por lo bajo, que no es serio achacarles los malos resultados de la economía -que en los últimos tiempos incluyen el aumento del desempleo, la inflación, la pobreza y la indigencia, además de la caída de la actividad y el consumo masivo, al hecho de acordar o no un legislador en una lista provincial que recién verá la luz a mediados del año que viene. Pero las culpas cruzadas son un secreto a voces, mientras unos cuantos economistas merodean el despacho presidencial con vocación de relevo.

La tapa también incluye un tema que sorprendió esta semana: las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre la violencia que habría sufrido en la infancia por parte de su padre. Un caso testigo que nos permite analizar el rol de parientes, escuela, psicólogos y justicia frente a estas situaciones.

Además en la portada, el fenómeno meteorológico del Super Niño, entre la alerta necesaria y la paranoia en redes sociales. Y Mafalda, la adultez de un ícono argentino que no pierde vigencia.