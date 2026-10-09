La campaña del riesgo kuka: estrategia oficial

Con tres años de Gobierno, a menos de uno de las elecciones generales y con un presente de vulnerabilidad creciente, el oficialismo unificó su narrativa en torno a un fantasma. Una estrategia que le da título a la tapa de NOTICIAS de esta semana: La campaña del riesgo Kuka. ¿Será suficiente con atarse al mástil del antikirchnerismo para alcanzar un segundo mandato?

Pero hay otro problema en afirmar que el regreso de este movimiento al poder significaría básicamente la desaparición de la Argentina. “El kirchnerismo es el infierno y Kicillof el Anticristo”, sentenció el ministro de economía Luis Caputo, sin adviertir el riesgo de que los grandes inversores y el establishment efectivamente se lo crean. Más de un miembro del círculo rojo entiende que la suba del riesgo país, por citar uno de los termómetros del presente, tiene bastante que ver con el temor a un eventual regreso del kirchnerismo. También te contamos el revés de esta trama en la que el enemigo político es, en realidad, un aliado con el que se acuerda en la diaria, lejos de las declaraciones rimbombantes.

También en la tapa de esta semana “Chiqui” Tapia después de Messi. Su causa abierta, trastienda de la reventa de entradas y lo peor para la intención de lavar su imagen: la despedida del ídolo más digna de olvido que de memoria.

Además, el último capítulo de la batalla cultural libertaria: los trolls contra Flor de la V. Y Facundo Moyano en vuelo directo del escándalo al meme.