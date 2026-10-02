La Argentina entrará al año electoral con una economía debilitada. Los síntomas que presenta la actividad económica parecen lejanos al auge que anticipa el Presidente Milei. Inflación, producción, consumo y empleo: “Economía en alerta”, es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana.

Un análisis de ganadores y perdedores del modelo y el futuro más inmediato en la mirada de economistas prominentes y de procedencia dispar. Orlando Ferreres, Domingo Cavallo, Javier Timerman, Marina Dal Pogetto y Camilo Tiscornia, ofrecen su opinión sobre el momento presente y los escenarios que vendrán.

También en la portada de esta semana Lali&Tini en alianza sorpresa. Te contamos cómo se gestó la cumbre del pop argentino en el escenario de River. Solidaridad, vidas paralelas, novios y el factor político.

Y además, Mauro Colagreco, el chef argentino más reconocido en el mundo, repatriado gracias a varios proyectos, entre la alta cocina y la educación. Y la fallida remake televisiva de Popstars; el éxito que no fue y la estrategia de Telefe para recuperar el rating.