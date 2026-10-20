Premios ACE 2026: Moria Casán emocionó a todos y “Hairspray” arrasó en sus categorías

La 35ª entrega de los Premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) convirtió al Teatro El Nacional en el escenario de una celebración atravesada por los reconocimientos, los reclamos y la defensa de la cultura. La ceremonia distinguió a las mejores producciones de la temporada 2025/2026 y tuvo varios protagonistas: “Hairspray”, dirigida por Fernando Dente, fue la obra más premiada, con seis estatuillas; Leonardo Sbaraglia, Damián Betular y el propio Dente estuvieron entre los grandes ganadores, mientras que Ingrid Pelicori recibió el ACE de Oro. Moria Casán y Soledad Silveyra, en tanto, fueron homenajeadas por sus trayectorias.

Con la conducción de Marcela Godoy y Marcelo Oliveri, la gala reunió a artistas, directores, autores y productores en una noche que excedió la competencia. El presente de la actividad teatral y las dificultades que atraviesa la ficción audiovisual aparecieron en distintos discursos. El reconocimiento a Moria fue uno de los momentos más celebrados. En el mismo escenario de El Nacional donde comenzó su carrera, la actriz recordó que llegó allí mientras estudiaba Derecho, sin imaginar que iniciaría una trayectoria extraordinaria. “Ante todo, me lo recontra merezco”, lanzó, fiel a su estilo frontal. Luego reivindicó al público y definió al teatro como un espacio de protección y resistencia cultural: “El teatro siempre fue un lugar de resistencia”.

El homenaje a Soledad Silveyra tuvo un tono más íntimo. La actriz, que se recupera de una fractura de pelvis, recibió el reconocimiento a través de su hijo, Facundo Jaramillo, quien compartió un mensaje suyo en video. Con más de seis décadas de carrera y más de 180 personajes, Silveyra agradeció al público, a los escenarios del país y a las giras que marcaron su recorrido. También manifestó sus ganas de volver a trabajar. La ceremonia distinguió, además, al escenógrafo, vestuarista y director de arte Jorge Ferrari, y a Marisé Monteiro y Nacho Medina por su aporte al teatro histórico.

En el terreno de las producciones, “Hairspray” encabezó el palmarés con seis premios: Mejor Musical, producción para Club Media y Olga, Revelación para Damián Betular, Dirección General para Fernando Dente, Sonido para Gastón Brisky y Coreografía para Vanesa García Millán. Betular sumó así un reconocimiento a su debut teatral, mientras que Dente consolidó su lugar como director y también obtuvo el premio a mejor actuación masculina en musical por “Company”. En esa misma categoría femenina hubo un empate entre Alejandra Radano, por “Company”, y Alejandra Perlusky, por “Billy Elliot”. Radano fue otra de las figuras destacadas de la velada, con un reconocimiento que puso en primer plano su trayectoria interpretativa.

La comedia “Berlín, Berlín” también tuvo una noche sobresaliente: obtuvo tres estatuillas, como Mejor Comedia, Mejor Dirección para Corina Fiorillo y Mejor Actriz en comedia para Fernanda Metilli. En drama y comedia dramática, “La obra” ganó como Mejor Espectáculo y Dirección, para Mariano Pensotti, quien compartió el premio de autoría con el Grupo Marea. Paulo Brunetti fue distinguido como Actor Protagónico por “La niña sobre un altar”, y Julia Calvo como Actriz Protagónica por “Misery”. Mercedes Fraile ganó como actriz o actor de reparto por La niña sobre un altar.

Leonardo Sbaraglia, distinguido como Mejor Actuación en obra de un solo personaje por su trabajo en “Los días perfectos”, fue uno de los grandes ausentes de la ceremonia. En su lugar, su madre, la también actriz Roxana Randón, subió al escenario para recibir la estatuilla y expresó: “Gracias a ustedes por estimular el teatro, que si se muere el teatro estamos muertos todos”.

El circuito alternativo tuvo un reconocimiento contundente con “La muerte de un viajante” que ganó como Mejor Obra, Dirección (Daniel Marcove) y Actuación Masculina para Alejandro Awada, quien en su discurso de agradecimiento lanzó la contundente frase: “Quiero vivir en un país en el que sea fundamental la consciencia social, no quiero vivir en una república violenta y desalmada”. Ingrid Pelicori también se llevó el premio a Actuación Femenina la misma obra. La actriz también coronó la noche con el ACE de Oro. Al recibirlo, agradeció a quienes la acompañaron durante su carrera y defendió la vigencia del teatro frente al contexto adverso: “No van a poder con nosotros”, afirmó, en alusión a las dificultades que atraviesa la cultura.

Diego Capusotto ganó como Actor en Comedia por “Tirria”; “The Opera Locos”, Mejor Music Hall o Café Concert. “La flauta mágica” se impuso como Espectáculo Infantil y “Llegamos tarde”, de Ariel Tarico y David Rotemberg, como Espectáculo de Humor.

Otro de los reconocimientos institucionales fue para SAGAI, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. Su presidente, Jorge Marrale, aprovechó la distinción para advertir sobre la crisis de la ficción audiovisual y reclamar condiciones para recuperar la producción nacional. También alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial para la propiedad intelectual de los intérpretes. Pidió estar atentos a los avances que afectan el trabajo, el doblaje y la imagen de los artistas. Su intervención convirtió el homenaje en una advertencia sobre el futuro de la profesión.

La memoria también tuvo su espacio con el segmento In memoriam, acompañado por Julia Zenko, que interpretó “Honrar la vida”. Entre aplausos, homenajes y reclamos, los ACE volvieron a reunir a distintas generaciones alrededor de una misma convicción: el teatro no es solamente entretenimiento, sino un espacio de encuentro, trabajo y expresión cultural.

El listado de los ganadores completo:

Ganadores Premios ACE 2025-2026

▪ Autor/autora: Mariano Pensotti y Grupo Marea (La obra)

▪ Drama y/o comedia dramática: La obra

▪ Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática: Julia Calvo (Misery)

▪ Actor protagónico en drama y/o comedia dramática: Paulo Brunetti (La niña sobre un altar)

▪ Dirección de drama y/o comedia dramática: Mariano Pensotti (La obra)

▪ Comedia: Berlín, Berlín

▪ Actriz en comedia: Fernanda Metilli (Berlín, Berlín)

▪ Actor en comedia: Diego Capusotto (Tirria)

▪ Director en comedia: Corina Fiorillo (Berlín, Berlín)

▪ Actriz o actor de reparto en drama y/o comedia: Mercedes Fraile (La niña sobre un altar)

▪ Actuación en obra para un solo personaje: Leonardo Sbaraglia (Los días perfectos)

▪ Musical: Hairspray

▪ Actuación femenina en musical (empate): Alejandra Radano (Hairspray) – Alejandra Perlusky (Billy Elliot)

▪ Actuación masculina en musical: Fer Dente (Company)

▪ Dirección general de musical/music hall/café concert: Fer Dente (Hairspray)

▪ Dirección musical: Gaby Goldman (Billy Elliot)

▪ Music hall/café concert: The Opera Locos

▪ Espectáculo de humor: Llegamos tarde (Ariel Tarico y David Rotemberg)

▪ Obra en teatro alternativo: La muerte de un viajante

▪ Actuación femenina en teatro alternativo: Ingrid Pelicori (La muerte de un viajante)

▪ Actuación masculina en teatro alternativo: Alejandro Awada (La muerte de un viajante)

▪ Dirección en teatro alternativo: Daniel Marcove (La muerte de un viajante)

▪ Coreografía: Vanesa García Millán (Hairspray)

▪ Infantil: La flauta mágica (dirección de Gerardo Hochman)

▪ Música original: Martín Bianchedi (Misery)

▪ Escenografía: Mariana Tirantte (La obra)

▪ Iluminación: David Seldes (Company)

▪ Sonido: Gastón Brisky (Hairspray)

▪ Vestuario: Stella Maris Müller (Anastasia)

▪ Revelación femenina y/o masculina: Damián Betular (Hairspray)

▪ Producción: Club Media y Olga (Hairspray)

▪ ACE de Oro: Ingrid Pelicori

por M.T.