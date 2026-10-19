Quién está detrás de los videojuegos del Eternauta y el Gauchito Gil

La nevada mortal sobre Plaza de Mayo y el Gauchito Gil convertido en personaje de videojuego: Santiago Siri llevó dos emblemas argentinos a sus experimentos con inteligencia artificial. El programador y divulgador compartió en X una demo de El Eternauta y, después, mostró Gauchito Gil 64, desarrollado en vivo en Corrientes.

El domingo 18 de octubre explicó la conexión entre ambos proyectos: tras la recepción de su versión del clásico de ciencia ficción, había repetido la experiencia el día anterior. “Armamos en vivo el gauchito gil 64 usando las mismas técnicas paso a paso”, escribió. El video muestra al personaje con pañuelo rojo, bigotes y una estética de dibujo animado junto al río y un puente.

La elección tiene anclaje local. La devoción por Antonio Gil nació en Corrientes y se extendió por el país, con altares y banderas rojas a la vera de las rutas. Siri trasladó esa figura del imaginario popular a una escena digital colorida, con árboles, faroles y una costanera como escenario.

El Eternauta Online propone otro clima: recorrer en tercera persona una Plaza de Mayo postapocalíptica bajo la nieve letal. Inspirado en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, el desarrollo está identificado como prototipo. Su documentación describe movimientos para caminar, correr y saltar, además de una cámara que permite explorar el entorno.

La demo funciona en el navegador y tiene controles táctiles para celulares y tabletas. El sábado 17, Siri anunció esa adaptación con una frase breve: “Adaptado a móviles”. También publicó el enlace para probarla, un paso que permite pasar del video promocional a recorrer el escenario.

En El Eternauta, el código fuente es público y la documentación enumera mejoras aún pendientes, desde las animaciones hasta las colisiones entre el personaje y el entorno.

Según contó en otra publicación, el primer resultado le demandó “apenas 30 minutos de laburo”. Detalló una combinación de bocetos con ChatGPT, escenarios con Marble y modelado y animación del personaje con Meshy, más herramientas de programación asistida. La cifra corresponde a su relato sobre esa demostración.

Los ensayos se inscriben en una idea que Siri viene defendiendo: que la IA puede ampliar las posibilidades creativas. En una entrevista con Cadena 3, durante la Feria del Libro de Rosario, sostuvo que la tecnología traerá nuevos picos de creatividad humana. Ahora eligió mostrar esa apuesta con dos referencias reconocibles de la cultura argentina.