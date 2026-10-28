Nuevo video viral de Leila Gianni: "Volvieron las gomas"

El último video viral protagonizado por Leila Gianni volvió a colocar a la concejala de La Matanza en el centro de las redes sociales. En el episodio protagonizada por la dirigente se la ve contabilizando unos neumáticos tirados en un baldío matancero. "Una goma, dos gomas, tres, cuatro, cinco. Volvieron las gomas de Espinoza, ya las estaba extrañando. Pero que lindas gomas hay acá, estan bastante duritas", declaró Gianni en una grabación subida a X.

La vuelta viral de Gianni a las redes sociales volvió a poner en discusión el estilo de exposición pública de la exdirigente de LLA, que construyó buena parte de su notoriedad a partir de videos de confrontaciones políticas y recorridas por los barrios de La Matanza. En agosto ya había circulado otra grabación suya en una feria de Villa Celina, donde relataba un presunto episodio de violencia entre feriantes y utilizaba expresiones coloquiales como "cachuncheo" y "cachengue".

En septiembre también había publicado un video en el que denunciaba que intentaban silenciarla. Las sucesivas controversias ampliaron su visibilidad, aunque también alimentaron las críticas sobre la utilización de los conflictos como herramienta de comunicación política.El trasfondo de esta exposición es su ruptura con La Libertad Avanza, formalizada el 2 de septiembre. Gianni anunció su salida mediante una publicación en X en la que cuestionó el rumbo del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el espacio había dejado de escuchar las demandas de la sociedad. "Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar", tuiteó.

En su descargo, la concejala aclaró que no rechazaba la necesidad de ordenar las cuentas públicas ni las medidas destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos. Su crítica apuntó a lo que consideraba una desconexión entre esas políticas y las dificultades cotidianas de trabajadores, comerciantes, emprendedores y vecinos. "Ordenar, sí. Olvidarse de la gente, no", planteó. También defendió sus recorridas por el conurbano bonaerense y rechazó que su presencia territorial fuera interpretada como una campaña electoral anticipada. Para Gianni, acercarse a los barrios, escuchar reclamos y presentar pedidos ante las autoridades constituía una obligación vinculada con su función como concejala.

Pero la ruptura no fue exclusivamente ideológica. Su relación con la estructura partidaria bonaerense ya se encontraba deteriorada desde hacía meses, particularmente por las disputas con Sebastián Pareja, uno de los principales responsables del armado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y dirigente cercano a Karina Milei. Gianni había quedado fuera del bloque libertario en el Concejo Deliberante de La Matanza poco después de asumir su banca, en diciembre del año pasado, en medio de diferencias sobre la conducción de la bancada y la organización política local. También había denunciado falta de respaldo para su actividad y sus aspiraciones dentro del espacio.

Después de anunciar su renuncia, Gianni anticipó que se sumaría a una nueva fuerza política, a la que describió como un espacio surgido desde abajo, dispuesto a escuchar y acompañar a los vecinos sin depender de los cargos ni de las estructuras tradicionales. En el ámbito municipal avanzó con una construcción propia, identificada en distintas coberturas como Las Fuerzas del Pueblo, mientras mantenía su confrontación con el oficialismo local. Su proyección política también quedó ligada a la posibilidad de disputar la intendencia de La Matanza en 2027, una aspiración que había alimentado sus recorridas y sus denuncias públicas contra Espinoza.