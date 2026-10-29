Video: la pelea entre el "mini Néstor" kirchnerista y el "niño nazi" libertario

En las inmediaciones del Congreso de la Nación, el influencer libertario Marco Palazzo, apodado "el Niño Nazi" (en su blog personal había publicado una entrada sobre la "injusta condena" de Adolf Eichmann, uno de los principales ejecutores del Holocausto) protagonizó un episodio violento y viral, cuando decidió hacer la cobertura de la marcha de protesta de jubilados cerca del palacio legislativo. Ni bien comenzó el registro audiovisual, el activista digital fue abordado por un una patreja de femboys (los mismos que fueron destacados en la marcha contra el decreto que anulaba la Ley de Tierras) portando banderas argentinas que empezaron a empujarlo y molestarlo.

En ese interín, el militante de La Libertad Avanza decidió cruzar la Avenida Rivadavia para dirigirse a un sitio para resguardarse de la dupla de activistas LGTBQ+ que lo perseguía. Sin embargo, en esa cuadra Palazzo se topo con un grupo de jubilados sumamente indignados con el gobierno encabezado por Javier Milei y decidieron increparlo de manera agresiva. El libertario tomo la decisión de refugiarse en una panadería del lugar.

Como si fuese poco, en los registros audiovisuales se puede visibilizar decenas de jubilados y pensionados de tercera edad que lo empiezan a provocar. Es en ese momento que aparece otro actor en la escena para registrar lo acontecido: el "Mini Néstor", Facundo Pérez Ernst, un joven militante peronista que adquirió notoriedad en 2022 por su parecido físico y su vestimenta similar al utilizado por expresidente Néstor Kirchner, y se sumó al pleito.

Con su celular, el joven kirchnerista registró como dentro del local, Palazzo llamaba desde su celular y miraba espantado con sus gafas de sol a los manifestantes que lo insultaban continuamente. Lejos de terminar el episodio, "Mini Néstor" aprovechó para hacer una cobertura de la insólita secuencia.

La rutina tuvo como desenlace al militante libertario siendo escoltado por una veintena de efectivos de la policía para resguardarse en el Cine Gaumont, el espacio público que pertenece al INCAA. La viralización en redes sociales tuvo su repercusión en todo el ámbito político.

En su cuenta de X, el dirigente libertario Ramiro Marra compartió indignado uno de los videos y tuiteó: "¿En qué momento se normalizó que un degenerado te pueda saltar encima en la calle y después perseguirte con su grupo de amigos? Estos Kirchneristas están completamente equivocados".

Fue así que en la contienda callejera, el influencer libertario debió pedir auxilio ante el Mini Néstor y los activistas LGTBQ+ en un miércoles de protestas y reclamos en las inmediaciones de la Plaza del Congreso.