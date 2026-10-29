Lula agradeció el saludo de Macri con una indirecta a Milei

Luiz Inácio Lula da Silva convirtió un agradecimiento a Mauricio Macri en un mensaje político para Javier Milei. Al responder en X el saludo del expresidente por su reelección en Brasil, reivindicó el diálogo entre los dos países y evocó una época en la que los desacuerdos podían resolverse sin romper las formas. La alusión al vínculo con la Casa Rosada quedó planteada sin nombrar al mandatario argentino.

“Agradezco al ex presidente @mauriciomacri por los saludos y por los buenos deseos”, escribió. Luego coincidió con la aspiración de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de sus pueblos. Hasta ahí, una devolución de cortesía. El remate cambió el tono: “Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”.

La indirecta admite una lectura: con Macri, aun desde posiciones ideológicas distintas, se podía conversar. Lula no describió una negociación concreta ni mencionó un conflicto del pasado. Eligió contrastar una forma de tramitar las diferencias con el clima que atraviesa hoy la relación bilateral. Más que una declaración de afinidad con el fundador del PRO, fue una reivindicación de las reglas del trato diplomático.

Macri había publicado su felicitación el lunes 26 de octubre, después del balotaje brasileño. Le deseó al dirigente del Partido de los Trabajadores prosperidad y crecimiento para su nuevo mandato, con beneficios también para la región. El gesto contrastó con la falta de un saludo de Milei, que había respaldado a Flávio Bolsonaro, el rival de Lula en la elección.

El PRO también reconoció el resultado y pidió fortalecer la relación con Brasil. En su comunicado, defendió el carácter estratégico del vínculo y reclamó que el diálogo y la cooperación marcaran la agenda bilateral. Ese posicionamiento sumó una diferencia con la política exterior libertaria en un asunto sensible para ambos países.

La respuesta de Lula llegó este jueves 29, después de otros agradecimientos a dirigentes argentinos, entre ellos Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y Alberto Fernández. Pero reservó para Macri una frase con destinatario implícito. En un intercambio que podía agotarse en el protocolo, el brasileño instaló una comparación incómoda para Milei: las diferencias políticas no deberían impedir una conversación civilizada entre vecinos. La cortesía tuvo una segunda función: señalar el deterioro de ese diálogo.