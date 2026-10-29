Bullrich se sigue diferenciando de Milei: ¿Ruptura en puerta?

Patricia Bullrich volvió a marcar distancia de Javier Milei y agregó un capítulo a una relación atravesada por las especulaciones electorales. La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza reconoció el triunfo de Lula da Silva en Brasil, mientras la Casa Rosada decidió no enviar una felicitación oficial. “La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta”, escribió en X.

La exministra sostuvo que las diferencias políticas con Brasil no borran la historia compartida ni los intereses estratégicos. También reivindicó las oportunidades de cooperación. El mensaje tuvo un equilibrio: destacó la elección de Flávio Bolsonaro y cuestionó el uso de la Justicia para eliminar adversarios. Reconocer el resultado no implicó abandonar su afinidad con la derecha brasileña.

El contrapunto se suma a una lista que excede la diplomacia. Bullrich reclamó mejoras en los ingresos de las familias y cambios en el programa económico. Además, objetó las expresiones de Milei sobre quemar periodistas en una hoguera durante la cena de la Fundación Faro. Las formas del Presidente se convirtieron en otro terreno para diferenciarse sin anunciar una salida del oficialismo.

Las señales venían de antes. En mayo, le exigió a Manuel Adorni que presentara su declaración jurada. Más recientemente, advirtió sobre las dificultades del consumo y la construcción y discutió la idea de que acumular reservas alcance para garantizar la estabilidad política. Su planteo económico también fue parte de una conversación con Milei en Olivos.

El viernes 23 de octubre llegó el video que alimentó las lecturas de campaña. Duraba 28 segundos, recorría el Senado y terminaba con Bullrich en su despacho. La música era una versión de “Es un secreto”, del dúo Plan B: una coincidencia demasiado sugestiva para los intérpretes de la interna. El texto de presentación destacaba su conocimiento del país y de la fuerza de los argentinos.

¿Una alternativa presidencial para 2027? Bullrich dijo estar preparada para ser presidenta, aunque aclaró que eso no equivale a decidir una candidatura. Según Infobae, en el Gobierno conviven quienes creen que busca posicionarse dentro del espacio y quienes no descartan una ruptura. El Cronista informó que el núcleo libertario interpreta sus movimientos como una posible postulación a vicepresidenta. Por ahora, son escenarios en discusión: no hay una separación anunciada ni una fórmula acordada. La incógnita es cuánto margen queda para sostener ese equilibrio partidario.