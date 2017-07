Quién es el científico argentino que quiere ser inmortal

Por Matías Loewy*

El doctor en bioquímica Rodolfo Goya dice que, desde adolescente, sintió el llamado de luchar contra “ese destino que la naturaleza nos impone”. En su laboratorio de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), estudia estrategias para frenar el paso del tiempo. Pero, además, es el primer argentino en firmar un contrato de 35.000 dólares para sumarse a las poco más de 300 personas que hoy se preservan congeladas en alguno de los tres centros de criónica que ofrecen ese servicio en el mundo. “Yo veo a la criónica como una única posibilidad tangible de darnos una segunda oportunidad. La probabilidad [de revivir] es muy baja. Pero entre cero y esa pequeña posibilidad, me quedo con esa pequeña posibilidad”, dice a NOTICIAS.

Noticias: ¿La ciencia va a lograr vencer a la muerte?

Goya: Estoy seguro, pero no el curso de mi vida. Y yo quiero vivir. Entonces lo que puedo hacer es congelarme para esperar ese futuro.

Noticias: ¿Qué opina su familia?

Goya: No creen en la criónica, pero respetan mi decisión.

Noticias: ¿Y el resto de los científicos?

Goya: No son muchos los que creen, pero el interés está creciendo.

Noticias: ¿Imagina cómo puede ser el momento de revivir dentro de 50 o 100 años?

Goya: Creo que al ritmo vertiginoso con que cambian las cosas ahora, la sociedad de dentro de 50 o 100 años será enormemente diferente. Quizás un mundo digital donde vivir todas nuestras fantasías y compartirlas con otros. O quizás ese mundo digital me permita visitar la época actual. En fin, difícil imaginarlo.

Noticias: ¿Cree que existe la chance no sólo de revivirlo sino de ser “mejorado”?

Goya: Ese es un postulado de los crionicistas. Creemos que una tecnología capaz de revivirnos también tendrá la capacidad de rejuvenecernos, o, quizás, de mudar nuestra mente a avatares cuyo aspecto y capacidades nosotros diseñemos.