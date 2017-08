La boda PRO de Nicolás Massot: sin fiesta, pero con regalos de $ 65 mil

En marzo, NOTICIAS adelantaba la boda de Nicolás Massot, jefe del bloque PRO en diputados, con Chiara Comoretto. La próxima mujer del político no está ajena a ese mundo: desde hace cinco años es la secretaria personal del Presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó. Al fin, triunfó el amor: el civil será el jueves 24 de agosto y la ceremonia religiosa el sábado 26 al mediodía en la parroquia San Ignacio de Loyola, ubicada en San Telmo.

Según allegados a la pareja, al civil están invitados únicamente sus familiares más cercanos y amigos íntimos. Nada de compromisos políticos. Sin embargo, para su unión ante los ojos de Dios se manejaron distinto: para este evento, sin una organización formal, se entregaron cerca de dos mil invitaciones, cuando la parroquia sólo tiene capacidad para mil personas. ¿Habrá cola?

Los enojos no sólo son por la mala organización, sino también porque no habrá recepción en el lugar ni tampoco personas de protocolo y ceremonial cuando hay un invitado fundamental: Mauricio Macri. Sin embargo, la asistencia del Presidente no es un dato más para los que serán “los Massot” a partir de este fin de mes. Según uno de los amigos del próximo esposo, uno de los motivos por los que la pareja pidió que los asistentes vayan vestidos de gala es por la intimidante presencia del líder de Cambiemos.

Capitalizarse. Lo llamativo del casamiento Massot-Comoretto es que no harán una fiesta, pero tampoco quieren perderse de los regalos. Sólo con la invitación a la Iglesia, los novios adjuntaron datos para los posibles obsequios: la página web https://chiaraynico.wedcompany.com/ donde hay una extensa lista con artículos para el futuro hogar conyugal donde algunos superan los $65.000. Agasajo exclusivo.

Electrodomésticos y muebles están entre los más destacados. Sin embargo, también optaron por darse algunos gustos y seleccionar ostentosos adornos, cuadros, juegos de vajillas y hasta álbumnes de fotos que varían entre mil y dos mil pesos.

De todas formas, el diputado electo de Cambiemos por Córdoba comenta felizmente por los pasillos del Congreso sus planes. E incluso invitó a todos los diputados del PRO, y a algunos de la oposición, como Sergio Massa, Diego Bossio, Graciela Camaño y a Oscar Romero. Sorpresivamente, también le avisó a Héctor Recalde, el líder de la bancada del FPV en Diputados y kirchnerista acérrrimo. La grieta es de la casa para afuera.