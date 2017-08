Baby Etchecopar sobre Santiago Maldonado: “Es un delincuente”

El periodista Baby Etchecopar volvió a desconcertar con sus duras declaraciones. Esta vez, se refirió al caso de Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto, quien fue visto por última vez en una camioneta de Gendarmería, según sus padres, luego de que esta fuerza desalojara una manifestación mapuche sobre la ruta 40.

Lejos de querer ayudar con la búsqueda del joven, el conductor lo definió como un “delincuente” e “hijo de puta” y cuestionó a las comunidades mapuches. “No se juzga a estos delincuentes hijos de puta, que no son ni mapuche, son delincuentes comunes que están armando quilombo político. No se los juzga por los delitos que han cometido, se robaron ganado, prendieron fuego casas, estancias, y ahora están todos como si el mapuche hubiese sido una víctima de los Derechos Humanos, cuando son terribles hijos de puta”, sentenció Etchecopar.

Además, el conductor se refirió al supuesto ataque de la comunidad RAM al puesto Los Retamos en el cual se habría herido a uno de los atacantes. Algunas versiones señalaron que esa persona podría haber sido Santiago Maldonado, aunque para el periodista no quedan dudas: sí se trata del artesano. “Con el tema de buscar al que se perdió, no hacemos justicia con los que entraron con él”. Y continuó: “Fueron a afanar y lo cagaron a puñaladas a uno, si vos no querés que te maten, no te metas en la propiedad privada”.

“Hay que encontrar a Maldonado, pero primero hay que buscar a los socios delincuentes de Maldonado, porque él era socio de los delincuentes que usurpan campos y casas con la gente adentro. Primero vamos por ellos y después por Maldonado, no son víctimas, son delincuentes”, sostuvo.

Antes de cerrar su comentario, el periodista se preguntó: “¿Si (Maldonado) es artesano, qué carajo está haciendo tomando campos?”. Y finalizó: “¿Sabes qué era (Julio) López? Buchón de la cana, jugaba a dos puntas”.