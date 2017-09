David contra Goliat en el mercado de proveedores de Internet

Por Alejandro Rebossio

Hay una empresa de telecomunicaciones que ofrece Internet con 100% de fibra óptica, sin interrupciones, con 100 megas de velocidad y a 600 pesos como servicio base… Claro que está circunscripta por ahora al centro de la ciudad de Buenos Aires. Se llama iPlan, fue fundada en 1999 y tiene 18.000 clientes pymes, a los que ofrece banda ancha y un contact center.

A principios de año comenzó a ofrecer el servicio residencial. Su plan de inversión de 1.000 millones de pesos, unos 57 millones de dólares, abarca el período 2016-2019 y apunta a cubrir un tercio de la capital. “No estamos esperando que el Gobierno gane las elecciones de medio término o el resultado de la fusión de Cablevisión y Telecom”, aclara el presidente y cofundador de iPlan, Pablo Saubidet, que atribuye su decisión a la “demanda insatisfecha”.

“Lo que nos asustaría es que no existiera competencia, como sucede en el mercado móvil”, denuncia el director y accionista de iPlan Franco Cecchini. “Tenemos un oligopolio y castigamos a los argentinos con los peores servicios del mundo y los más caros”, agrega. Saubidet se queja de que el Gobierno no les da a ellos ni a nuevos operadores licencias y frecuencias de celular. También protesta porque en la capital las cableras no están obligadas a soterrar las redes, a diferencia de sus competidores.