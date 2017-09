Vicky tiene 3 años y necesita operarse de urgencia en EE.UU

Con sólo tres años, Victoria tal vez haya tenido más batallas en su vida que cualquier otra persona: se sometió a cuatro intervenciones cardíacas, dos de ellas a corazón abierto, y ahora debe viajar a Estados Unidos para continuar su tratamiento.

Una cardiopatía congénita compleja –que incluye Atresia pulmonar con septum intacto- fue la que la llevó a resignar una tradicional infancia entre muñecas y juegos de plaza por insípidos quirófanos y salas de espera. En la Argentina nacen 7000 bebes por año con cardiopatas congénitas complejas pero la condición de Victoria afecta solamente a 5 de cada 100.000 nacidos vivos.

Algunos tienen una detección precoz que les permite encarar mejor la problemática de nacer con una malformación en el corazón, Vicky no recibió un diagnóstico temprano (prenatal) ni tampoco atención en un centro adecuado, por lo que tuvo que ser trasladada a un sanatorio de urgencia para ser atendida. “Su vida corrió peligro y se salvó de milagro”, cuenta a NOTICIAS su mamá Noelia, quien se había realizado una ecografía fetal con un prestigioso profesional del país que no advirtió su problema. Según explica, “hay diferentes categorías de cardiopatías congénitas y la de ella es severa y compleja porque hay una parte del corazón que no se ha desarrollado en tamaño y función durante la gestación La medicina Argentina le ha ofrecido a su familia desde el inicio hacer operaciones paliativas y dejar a Victoria con un ventrículo único funcional.

Alternativa

Sin embargo, en el Boston Childrens Hospital, un pionero centro de salud norteamericano donde tratan a niños con su misma patología, existe otra alternativa terapéutica que podría ayudarla a tener una mejor calidad y expectativa de vida. “Aceptaron evaluarla porque ellos tal vez pueden reclutar ese ventrículo pequeño y permitir que Vicky tenga lo que se llama ventrículo y medio”, dice Noelia entusiasmada.

Como los costos son muy elevados, su familia inició un pedido solidario que, bajo el lema #AYUDEMOSaVICKY, intenta recaudar U$S 150.896 antes del 10 de noviembre, fecha en la que Vicky debe viajar a Estados Unidos para tener su cirugía. “Necesitamos que 30.000 personas colaboren donando 100 pesos”, reza una de las frases de la campaña que empezó circular por redes sociales y que busca recolectar ese monto de manera urgente para cubrir los gastos médicos del tratamiento.

Proyecto

Según cifras oficiales en la Argentina, 1 de cada 3 adultos padece alguna enfermedad relacionada a su corazón, que no recibió diagnóstico o tratamiento adecuado. Por eso, desde la plataforma Change.org se impulsó una iniciativa que junta firmas para que haya una legislación que proteja a las personas que tienen alguna enfermedad relacionada a su corazón. “Junto con la senadora Silvina García Larraburu empezamos a trabajar en un proyecto de ley, un poco impulsado con la buena noticia de la ley de electrodependientes, para buscar el pleno goce de los derechos de quienes padecen cardiopatías congénitas y adquiridas, y su derecho a la salud”, cuenta NOTICIAS Jimena, mamá de Guillermina, una nena de 5 años que nació una cardiopatía congénita llamada Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico. El proyecto de ley contempla la promoción de un diagnóstico temprano, indispensable para este tipo de afección; una libre elección del equipo de tratamiento; la atención de los pacientes por parte de equipos interdisciplinarios y capacitados; la participación del Estado como ente regulador de los centros de atención públicos y privados, así como de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga, entre otros ítems que defienden el derecho y la calidad de vida de los pacientes.

A pocos días de celebrarse el Día Mundial del Corazón, el 29 de septiembre, la campaña solidaria de Vicky se instala en la sociedad para recibir una pronta solución a su situación, pero también para concientizar sobre las enfermedades del corazón, consideradas en todo el mundo como una de las anomalías más frecuentes.

– CUENTA SOLIDARIA:

Abrimos una cuenta solidaria a nombre de:

Daniel Esteban Vicente DU 26185324 Cuil 20-26185324-9

Caja de ahorro N° 4051966-9-042-5

Cbu: 00700 429300 040519 66956.

Alias: ayudemosavicky

Banco de Galicia – Sucursal -042

– MERCADO PAGO http://bit.ly/2fizWC1

– Pay Pal https://www.paypal.me/ayudemosavicky

Seguí la campaña de Victoria en las redes sociales: Facebook @AYUDEMOSaVICKY y Twitter @ayudaavicky