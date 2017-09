Star Trek: Discovery

Por Leonardo D’Espósito

★★★★ Serie nueva de “Viaje a las Estrellas”, y un acontecimiento no sólo porque ese universo tiene un gran peso en la cultura popular, arranca como una bella serie de aventuras. Como siempre, la tripulación de la nave (esta se llama Shenzhou) es multiétnica y multigenérica, y, nos encontramos con los belicosos klingons con ganas de terminar con los humanos, aun cuando la historia se desarrolla en una especie de guerra fría entre la Federación y estos muchachos no demasiado agradables. El despliegue visual es gigante y utilizado con belleza cuando hace falta, y no se necesitan más que un par de minutos para que todo ese universo se nos vuelva una especie de hogar. Hay, además y sobre todo, conflictos humanos: sin eso estaríamos ante una serie de proezas digitales sin ton ni son. Una verdadera alegría volver a este mundo con esta calidad. Va un episodio nuevo por semana.