Sin barras ni dirigentes corruptos: Cómo hizo el fútbol español para cambiar en cuatro años

Por Agustín Jamele

Javier Tebas, el abogado que hoy preside LaLiga de Fútbol Profesional en España, no regala sonrisas fácilmente. Lleva su perfil serio a todas partes. Entra en la habitación de un reconocido hotel del barrio de Montserrat acompañado de pocas personas. Saluda con amabilidad y cuenta que está cansado. El día anterior tuvo varias reuniones, la más importante, con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Firmamos un acuerdo de Tribuna Segura en Argentina. La violencia se tiene que terminar si quieren que el negocio crezca”, explica mientras se acomoda en el sillón.

Tebas es quien encaró en el último lustro la limpieza del fútbol español, donde el Presidente de la Federación Española, Ángel María Villar (que como Julio Grondona se mantuvo décadas en el puesto) hoy se encuentra tras las rejas.

“Del tema de Villar llevo hablando los últimos tres o cuatro años”, dice Tebas, que lo denunció en varia oportunidades. Era el capo de la mafia del fútbol español, que se replicaba en Latinoamérica. “Gorka (el hijo de Ángel Villar) estuvo dirigiendo instituciones complicadas como la COMEBOL, donde ha habido situaciones de corrupción importantes mientras él era el director general”, sigue Tebas. Gorka Villlar Bollain fue promovido a Director Legal de la Conmebol justamente por Julio Grondona, bajo la presidencia del paraguayo Juan Angel Napout (detenido por el FIFA-Gate). A principios de 2011, fue retenido en el aeropuerto de Ezeiza con 70.000 euros en su poder que no podía justificar. Pero moviendo influencias locales, logró recuperar su libertad y parte del dinero.

“Una liga nunca será grande si no erradica la corrupción y los problemas de violencia que se repiten en el fútbol. Que los estadios sean realmente seguros es esencial, como tener buenos jugadores o la capacidad económica para pagarles”, insiste ante NOTICIAS el presidente de LaLiga Española.

Noticias: ¿Cómo encuentra al fútbol argentino?

Javier Tebas: El año pasado estuve en el predio de Ezeiza explicando a los clubes el modelo económico y de negocios que tiene LaLiga. Ahora ya está establecida la Superliga y no sólo por la competición sino por la institución en sí misma. Han pasado de nada a mucho. Es el paso más importante. Noto una voluntad de agruparse y comparto la idea. Ayer nos reunimos con dirigentes porque queremos realizar acciones en conjunto para fomentar ambas industrias.

Noticias: ¿Cuáles son los puntos claves para replicar el éxito de la Liga en la Superliga?

Tebas: Los dos hacemos la misma industria. Ambos queremos buenos patrocinadores, que los clubes no tengan deudas, y crecer. Nosotros hace cinco años teníamos problemas similares con respecto a los estadios y a las transmisiones televisivas. Entendimos por dónde iniciar y tras una evolución hemos mejorado mucho. En Argentina veo lo mismo. Primero deben ordenarse económicamente, luego lograr una Tribuna Segura, lo cual es muy importante, y por último las transmisiones. Es algo que a nosotros nos llevó dos años, no mucho más.

Noticias:¿En Argentina cuánto tardaría?

Tebas: Todo depende de la voluntad de los clubes. Hay que quitar frases de la cabeza como “esto en el fútbol argentino siempre fue así”. Si se elimina esa imagen se puede conseguir mejorar rápidamente. Hay violentos en las tribunas pero también están los que aman el fútbol. Estos últimos son la gran mayoría y seguro quieren una buena industria futbolística. Ellos son los que se tienen que imponer y para eso hay que trabajar con coraje.

Negocio. El fútbol español genera unos 7600 millones de euros (el 0,75% del PBI), 140.000 puestos de trabajo y una recaudación en concepto de impuestos de 2896 millones de euros, según un estudio de KPMG con el apoyo de LaLiga.

Los aficionados españoles gastan cada año 923 millones en apuestas deportivas, 600 millones en la compra de entradas y abonos, y más de 515 millones en suscripciones a canales de televisión. LaLiga lleva cada fin de semana cerca de 400.000 personas a las canchas, y 2,3 millones ven los partidos por la televisión española, además de varios cientos de millones que siguen la competencia en más de 180 países.

En 2015 LaLiga cerró un acuerdo con la empresa Mediapro para la transmisión y comercialización de los derechos internacionales del fútbol (vence en 2018). Por ese acuerdo los clubes participantes se reparten 400 millones de euros por temporada (si ingresan más de 450 millones por la venta de los derechos, La Liga se lleva un 75% de cada euro que supere esa cantidad). Además, La Liga recibe de Telefónica 600 millones de euros por los derechos de las transmisiones en suelo español, garantizándose unos ingresos mínimos de 1000 millones (Javier Tebas espera que acaben siendo 1200 en 2018, frente a los 750 de hace dos años). Ese aumento de fondos le dio un gran respiro económico a los clubes pequeños y medios, mejorando también el nivel de contrataciones de La Liga. Aunque como marca Tebas, “las cifras siguen muy lejos de los 2400 millones por año que recauda la Premier League desde 2016”.

La otra pata del negocio son los sponsors. A mayor audiencia, más y mejores contratos. Hoy los 20 equipos de LaLiga reúnen un total de 224 patrocinadores, una media de 11,2 sponsors por club. Al tope de la lista está el Barcelona con 38, gracias a su política de firmar patrocinios regionales, especialmente en Asia y América, lo que le permite contar por ejemplo, con cuatro marcas de cervezas y cuatro financieras asociadas, sin que se produzcan roces entre ellas (el Real Madrid tiene 17 sponsors, casi la mitad que el Barcelona, aunque de mayor volúmen: casi iguala la cifra de los patrocinadores del equipo catalán). Y por eso Tebas se mete en política y se declara abiertamente en contra de la separación de Cataluña: “Si el Barcelona dejara LaLiga, los ingresos caerían un 25%.

Noticias: ¿Existen chances todavía de que el Barcelona deje Laliga si Cataluña se independiza?

Tebas: No hay posibilidad. Lo que está sucediendo es una rebelión, no un intento de separación. Me preocupa un conflicto social pero no veo problema para Laliga. Va a ser imposible que el Barcelona y Messi dejen de jugar en la liga española.

Presupuesto. Tebas, que festejó por estos días la renovación del contrato de club catalán con el astro argentino, ha sido de todos modos un administrador feroz, recortando el despilfarro de los clubes en materia de refuerzos.

En el último ciclo los equipos erogaron 415,05 millones de euros en la contratación de 127 jugadores, lo que supuso un ahorro de 55,5 millones respecto al capeonato anterior. El ajuste se sintió en la contención del gasto del Barcelona (sancionado por FIFA) y el Real Madrid, actual campeón de La Liga. Tebas insite en que la salud del fútbol depende justamente de dos factores: erradicar a los violentos y ser transparentes en los gastos.

Noticias: ¿Cuánto ayudó al fútbol español el publicar los presupuestos?

Tebas: Mucho. Muchísimo. Si entran a la página de LaLiga van a poder ver cómo se distribuye el dinero, lo que cobra el presidente, lo que cobran los cargos ejecutivos, los presupuestos, cómo se contrata al personal, cómo se factura, etcétera. Es difícil y hay que trabajar mucho pero el fútbol argentino va a tener que hacerlo si quiere venderse al mundo. Como está hoy no se van a acercar grandes compañías. Con buenas normas de transparencia, te aseguro que los patrocinios de cualquier club de fútbol argentino se duplicarían. La grandes marcas no se quieren vincular con oscurantismo o indicios de corrupción, porque salen salpicadas.

Además, lo tienen que hacer rápido porque sino las grandes firmas se van a marchar, y las que estén perderán el valor que ya tienen.

Noticias: ¿Y cómo se erradica a los violentos de las tribunas?

Tebas: Los clubes se tienen que convencer que también son responsables y que deben buscar soluciones. Yo veo voluntad política de solucionar esto y los clubes se tienen que sumar también.

Noticias: Pero en muchos casos los mismos dirigentes de los clubes están involucrados.

Tebas: Pues habrá que sancionar a los presidentes de los clubes. En España también nos ha pasado y hemos sancionado tanto a instituciones como a dirigentes. No puede existir esto en el fútbol. Es un trabajo en conjunto entre el Estado, la policía y los clubes. No sirve de nada el trabajo que se hace si estos últimos no se suman.

Noticias: Usted asesoró a Marcelo Tinelli en la compra del Badajoz en 1998, ¿siguen en contacto?. ¿Le gustaría ver a Tinelli presidiendo la Superliga?

Tebas: He vivido con Marcelo muchas experiencias en el fútbol y también el inicio de la Superliga. Cuando estaba implicado en su candidatura a la AFA he mantenido un contacto frecuente y muy positivo. Es un hombre con las ideas y conceptos muy claros de lo que debe ser esta industria. Sabe que el activo más importante que tienen los clubes son los derechos audiovisuales y que es ese el elemento de comercialización que hay que explotar. Hoy no está pero le aportaría muchísimo a los dirigentes de la Superliga.

Noticias: ¿Qué opinión tiene sobre la famosa votación del 38 a 38 en AFA?

Tebas: Mucha controversia hubo en eso. Y eso generó desconfianza. Es evidente que retrasó el inicio de la Superliga porque generó desconfianza en todos los sectores. Hay valores que hay que imponer en el fútbol argentino. La transparencia y la buena gobernanza son importantes para mostrar que la industria está limpia.