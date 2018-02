Familia Maldonado: dudas y peritajes pendientes

Por Giselle Leclercq

La familia Maldonado, representada por la abogada Verónica Heredia, insiste en dos puntos: que el caso de Santiago Maldonado corresponde a una causa de desaparición forzada y que el cadáver, que se encontró en el río Chubut, puede haber sido “plantado”. En este sentido, Sergio Maldonado cuestionó que no se hayan realizado peritajes fundamentales en tiempo y forma. Además, insistió con saber por qué un periodista del lugar, Ricardo Bustos, sabía que su hermano había desaparecido en el operativo cuando nadie más lo sabía.

Noticias: ¿Cuáles son los peritajes que faltan?

Maldonado: Muchos. Le pedimos al juez que se peritara la fogata, por ejemplo, porque la mochila de Santiago nunca apareció. ¿Y si la quemaron en ese lugar? La Gendarmería ese día entró y empezó a quemar y estuvo horas quemando cosas. Se pidió peritar el DNI que se encontró en el cuerpo y no lo hicieron. No se peritó el área de inmediato pero se hizo recién el 12 de diciembre, cuando el río es otro. Propusimos un equipo de la Universidad de Esquel, que tenía una ecosonda que sirve para hacer un estudio más amplio del lugar y se terminó yendo con los bomberos de Rawson, con una vara y una cinta métrica a tomar distintas medidas a 10 metros alrededor de donde apareció el cuerpo. Pedimos que se lo llame a declarar a Nicasio Luna, el ciudadano chileno que estuvo en el lugar con Santiago hasta último momento y todavía no se lo llamó.

Noticias: ¿En qué se basa la teoría de que el cuerpo de su hermano fue plantado?

Maldonado: Porque el cuerpo aparece 80 metros río arriba de donde los testigos dicen que se lo llevaron. El lugar estaba lleno de rosa mosqueta y de sauces pero la ropa no tiene nada, ninguna rotura. El lugar tenía 30 centímetros de profundidad y los mismos buzos que dicen en diciembre que era un río con trampas mortales, el 5 de agosto habían dicho que la profundidad era baja, que el agua era cristalina y que era imposible que alguien estuviese ahí porque habían rastrillado el lugar.