Palo para Redrado: Luli Salazar prefiere a Lavagna

La ex novia del economista opinó en uno de los días más calientes de la economía y sorprendió a todos.

El humor social no es el mejor en los días del dólar desatado. La moneda estadounidense llegó a estar en 23 pesos, a pesar del esfuerzo del Gobierno y se convirtió en el tema recurrente de cada conversación de los argentinos, otra vez. En ese contexto, la opinión que faltaba era la de la modelo Luciana Salazar. La ex novia del economista Martín Redrado dio su parecer en Twitter y sorprendió: “Yo llamaría a Roberto Lavagna, mejor”.

Su tuit sonó a palo para su ex pareja, aunque luego justificó, cuando un usuario le reprochó que preguntarle al especialista del Frente Renovador, que campeó la crisis económica en el 2002, conllevaría un costo político alto: “Para nada, es llamar para consultar. Todo sea para mejorar la situacion. Pensar en el pais no me parece q sea un costo politico todo lo contrario”, dijo Salazar.

Yo llamaria a Roberto Lavagna mejor — luciana salazar (@lulipop07) May 4, 2018

Redrado había dado varias entrevistas radiales, horas antes, en las que insistía “esta crisis se puede superar, no es necesario que está incertidumbre cambiaría siga”. Sin embargo, la modelo no lo eligió para buscarle una solución al país. Prefirió al experimentado Lavagna. ¿Se lo hizo a propósito?