La contradicción de Verbitsky con el Papa: “Me gustaría estar equivocado con él”

Por Alejandro Rebossio | Juan Luis González

Horacio Verbitsky tiene un deseo: “Me encantaría estar equivocado con el Papa”. La historia del periodista con Bergoglio es tortuosa. Fue Verbitsky quien reveló una historia que hasta el día de hoy es discutida: que el actual Papa Francisco, durante los setenta, “entregó” a dos curas jesuitas a la dictadura. Desde Página 12, el autor del bestseller “Robo para la Corona”, fustigó a Bergoglio tanto cuando era cardenal como cuando llegó al Vaticano. Hoy tiene sensaciones encontradas.

Noticias: Le genera contradicciones.

Verbitsky: Sí, me gustan sus planteos. Simpatizo con eso, pero me pasa que no le creo a él, lo conozco bien. Los planteos que hace, politicos e internacionales, los que hace frente a la situación social, al trabajo, a los inmigrantes, me caen bien. Lo que pasa es que no le creo a él.

Noticias: En el libro -acaba de editar “Vida de Perro”, una serie de conversaciones con el investigador Diego Sztulwark- cuenta un episodio con CFK, que ella lo recibe en la Rosada luego de la primera visita al Papa y le dice “me parece bien lo que hacés”.

Verbitsky: Mi relación con ella no es así. Ella me dice: “Me parece bien lo que haces vos”. Y me pregunta que me parecía lo que ella estaba haciendo con respecto al Papa, para mejorar esa relación. Perfecto, le dije, es control de daños. Después he hecho análisis críticos de los posteriores acercamientos.

Noticias: La duda es si ella seguía pensando criticamente de Bergoglio.

Verbitsky: Eso preguntáselo a ella. Es como con Néstor: yo soy intelectual y ellos políticos. Cada uno hace lo que cree que tiene que hacer en función de su lugar: no es lo mismo lo que hace un intelectual que un politico, y pretender que así sea no da muy buen resultado.

Noticias: ¿Hubo intentos de reunirse con el Papa?

Verbitsky: Hubo un contacto, a través de uno de sus efectores más conocidos, pero que no llegó a formularse. Fue un sondeo, tanteando. Y otra cosa que hubo fue que otro de esos efectores invitó a un dirigente de Carta Abierta a reunirse con Bergoglio en Roma y este hombre dijo “sólo acepto si va Verbitsky de testigo”. Por supuesto no concretaron la invitación.

Noticias: ¿Cuánta es la influencia del Papa sobre la política argentina?

Verbitsky: No sé si es tan grande como imagina el macrismo, pero sí es verdad que desde la vuelta de la democracia la Iglesia no tenía incidencida. Con Bergoglio eso empezó a subir. Pero de todos modos no es lo que era, ni puede volver a ser lo que era.

Noticias: ¿Va a publicar su libro sobre Francisco?

Verbitsky: Lo tengo parado. Tengo dudas no resueltas. Estoy esperando. Bergoglio no es el mismo hoy que cuando lo comencé a escribir. Tengo miedo que, de salir, me ponga cerca de gente de la cual no quiero estar cerca.

Noticias: ¿Por qué no lo publica?

Verbitsky: Hoy no está en el centro de mi interés, no creo que sea tan importante, y además ya dije mucha de las cosas que quería decir. En los alineamientos políticos argentinos me pondría cerca de gente de la cual no quiero estar cerca.

Noticias: ¿Tiene miedo de “hacerle el juego” al macrismo?

Verbitsky: Es más bien por ese lado.