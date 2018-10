Quién es “Diablillo”, el Barra de Independiente y camionero detenido

Por Daniela Gian

Otro cabecilla de la barrabrava de Independiente quedó detenido en la causa por asociación ilícita que incluye a dirigentes del club e involucra a Pablo y Hugo Moyano.

Se trata de Carlos “Diablillo” Zambrana (38), líder de la facción La Pepsi, que se encontraba prófugo desde diciembre pasado y fue encontrado en un domicilio de Bosques, en Florencio Varela. Para la Justicia es considerado una “figura importante dentro de la barra de Independiente”, al nivel del jefe, Pablo “Bebote” Álvarez, ya detenido.

“Diablillo” o “Carlín” está acusado de integrar una asociación ilícita que manejaba la venta de entradas ilegales al club, controlaba los puestos callejeros y los estacionamientos en la inmediaciones al estadio de Avellaneda. Se espera que declare en los próximos días.

En esa causa ya están detenidos otros 20 miembros de la barra y el ex dirigente de Independiente Noray Nakis. También están imputados Pablo y Hugo Moyano, las máximas autoridades del club, y algunos de sus colaboradores más cercanos.

Su detención había sido pedida días atrás por el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera y ordenada por el juez Luis Carzoglio. El magistrado de Avellaneda tomó la causa hace sólo una semana, luego de que su par Gabriel Vitale se declarara incompetente.

Escuchas. El nombre de Zambrana aparece en las escuchas telefónicas de la causa en conversaciones con “Bebote”. Una de ellas es del 20 de octubre de 2017, un día después del apriete al DT Ariel Holan:

“Carlín”: Ahí me llamaron de allá, por lo de ayer

“Bebote”: ¿Qué pasó ayer?

“Carlín”: Lo que fuimos a hacer con el chabón este (…) ¿Qué le digo, que no, que no estaba, que no veo la plata?

“Bebote”: Decile que sí, que estabas, que se lo dieron al chabón, que el chabón es un mentiroso (…) Yo ya te lo dije, cincuenta (…) Y escuchame, ¿viste ese, el que nombró este chabón? Bueno ese nos autorizó a agarrarlo afuera del club.

Camionero. Zambrana es empleado de una distribuidora de bebidas alcohólicas de Quilmes y afiliado a la obra social de Camioneros. La Justicia investiga si también se desempeñaba como custodio de Hugo Moyano.

En su cuenta de Twitter, “Diablillo” compartía su activa participación en Independiente, sus momentos arriba del camión repartidor, los asados en el club y las asistencias a los actos de Moyano.

Asadito y vino con los compas vamos camioneros pic.twitter.com/SseVhHnxno — carlos zambrana (@carlinzambrana) 16 de febrero de 2017