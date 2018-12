Dady Brieva acusó al vocero de Macri por la campaña contra él en las redes

Por Carlos Claá

Dady Brieva volvió a tirar contra el Gobierno y los periodistas. Pero esta vez le puso nombre a quienes considera sus verdugos. Según el humorista santafesino, integrante de Midachi, hubo dos personas muy cercanas al presidente detrás de la campaña en redes sociales que lo desprestigió, luego de sus picantes declaraciones contra Mauricio Macri.

“Yo sabía a qué me exponía. Banqué todo lo que pude y me hicieron besar la lona”, empezó su declaración en el programa de Luis Novaresio. Y continuó: “Algunos fueron directamente periodistas que lo decían abiertamente. Otros fueron a través de las redes manejadas por el Gobierno. ¿Quiénes fueron? Está Iván, la novia Cecilia y alguien más que está en el Gobierno”, en referencia al vocero presidencial Iván Pavlovsky y su novia, la vocera Cecilia Borel.

(Lea también: El “Troll-center de Cambiemos”: qué dice el informe que incomodó a Marcos Peña)

“No manejo redes sociales para que no confundan lo que puedo decir a título personal con un comentario de Macri”, respondió a NOTICIAS el vocero presidencial. Y agregó: “¿De qué ejército de trolls hablará?”.

Sin embargo Pavlovksy aseguró a este medio que intentaría comunicarse con el actor para darle las explicaciones que creyera conveniente, luego de regresar del viaje en Uruguay en el que había acompañado al Presidente a asumir como titular del Mercosur.

(Lea también: Grupos de apoyo a Cambiemos: chat en el mundo “troll”

En la entrevista en América 24, Brieva también apuntó contra los periodistas: “Se ha equivocado mucho en estos últimos seis años. Porque estuvo diciendo que se robaron todo y no se robaron todo. Hay un periodista de Clarín que dijo que lo de Máximo y lo de Nilda Garré no era así. Había jurado por su vida que estaban las cuentas. Hay un sindicalista que dijo que lo tuvo cinco meses a Elaskar con un montón de bufones. No actuó nadie de oficio”. Y completó: “Yo digo, ¿y si no se robaron todo?”.