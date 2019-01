Floppy Tesouro: “Artísticamente puedo pisar donde sea”

Cuando estaba a punto de pasar por el registro civil, Floppy Tesouro dejó al tipo plantado con los anillos. A los tres meses, el arquitecto Rodrigo Fernández Prieto le dijo que la amaba y la besó. Hasta ahí, habían sido tan amigos que se consideraban hermanos. A ella le gustó lo que sintió, se pusieron de novios y dos meses más tarde, se enteró de que estaba embarazada. Dice que viviría trabajando porque ama lo que hace, aunque con la maternidad bajó el ritmo: “Uno puede ser muy buena madre pero no se tiene que olvidar de que es mujer, encontrar el equilibrio y no dejar lo que le gusta. Trato de seguir siendo Floppy, más allá de Floppy mamá”.

Noticias: Repite que se siente una “Susanita”.

Floppy Tesouro: Sí, soy muy Susanita.

Noticias: ¿Qué le pasa con la causa feminista?

Tesouro: Soy hija única, criada por padres muy tortolitos, mamé eso y tengo una personalidad muy de Susanita. Uno crece y esta revolución feminista me hizo pensar en qué bueno que la mujer ya tenga voz y voto. Me siento parte de esa revolución y en las redes sociales dije: “Qué bueno que las mujeres podamos decir No”. Sentí esta fortaleza de que por fin nos unimos, la mujer no necesita la palmada del hombre para hacer esto o aquello. Y yo, la verdad, soy muy dependiente del hombre.

Noticias: ¿En qué sentido?

Tesouro: Siempre fui noviera y dependí de mi pareja. Uno crece, madura y toma decisiones más personales. Mi trabajo fue lo único donde no permití que se metieran conmigo, lo cuido porque me costó un montón y todo lo que hice fue haciendo que hoy sea Floppy y quiero crecer más. Ahí no permito que me marquen el camino. Tuve la suerte de tener parejas que entendían y respetaban mi trabajo. Hay colegas que dejaron de trabajar porque al marido le molestaba.

Noticias: O que cambian el perfil. Usted sigue siendo “bomba sexy”.

Tesouro: Sí, sí. A Rodrigo no le molesta, al contrario, me dice: “Tenés un lomazo, lo tenés que mostrar”. Es muy seguro.

Noticias: ¿Su mayor impacto mediático fue cuando ganó el concurso Miss Cola Reef en 2007?

Tesouro: Obvio. Venía de trabajar como actriz con Cris Morena, en “Rebelde Way”, “Alma pirata” y “Floricienta”. El físico le ganó a la parte actoral pero no reniego, a raíz de eso me llegaron propuestas. Hice siete temporadas teatrales como comediante de la mano de los mejores. Todo te forma y vos elegís el camino. Estudié periodismo, actuación, canto, entonces, me pongas donde me pongas, siento que puedo pisar artísticamente, tengo herramientas.

Noticias: ¿Vivió alguna situación de acoso o maltrato?

Tesouro: No, gracias a Dios no me tocó vivir algo así. Soy pro a que todo esté bien con los jefes y compañeros y cuando uno es laburadora… Te puede pasar, pero en este ambiente nos conocemos todos y el boca a boca ayuda. De mí deben decir: “Esta chica es muy agradable, pero con ella no te metas” (risas).

Noticias: ¿Se lleva bien con el ambiente artístico?

Tesouro: ¡Me llevo bien y me encanta!! Lo que tiene este rubro es que cuando estás feliz y se sabe algo lindo de tu vida, es lo más; y cuando estás pasando por un momento difícil, tenés que hacerte cargo. Pero es una mezcla de placer con trabajo y eso no lo tienen todos los ambientes.

Noticias: ¿Cuáles son hoy sus objetivos labores?

Tesouro: Este año tengo ganas de tener un programa propio, como conductora o co-conductora, un programa de fitness o de espectáculos, algo que me plante desde otro lugar, me siento más leona. Estoy muy vinculada con el mundo fitness, subo mis entrenamientos a las redes y estoy dando algunas clases de baile con Charly San Martín.

Noticias: ¿Es cierto que quiere grabar un disco?

Tesouro: Sí, ojalá lo pueda concretar, estudié muchos años canto con Sebastián Mellino. Antes me importaba un poco más el qué dirán, ahora siento que uno tiene que vivir y seguir adelante con lo que elige, siempre con respeto a la gente, pero hacer lo que te gusta sin pensar lo que piensan los demás. No todo el mundo te va a querer o le va a gustar cómo cantás.

Noticias: Con su marido fueron muy amigos, ¿cómo se inició esa amistad?

Tesouro: En un evento en un boliche, a través de amigas que me lo presentaron. Como siempre fui noviera, él conoció a las parejas que tuve más formales.

Noticias: Y usted habrá conocido a las suyas, varias famosas.

Tesouro: Sí, cuando empecé a salir con Rodri, él ya había salido con colegas mías. Es más, Jésica (Cirio, una de ellas), es amiga de ambos y fue como la celestina. Siempre me decía: “¡Vos sos para Rodri!”.

Noticias: ¿Cómo es eso de que él y usted se llamaban entre sí “herma”?

Tesouro: Sí, un día él dijo que yo no era su amiga sino su hermana y yo le dije que era mi hermano del alma. Sentíamos eso. Pasamos de “herma”, a estar juntos y a los dos meses quedé embarazada de Moorea.

Noticias: ¿Fue difícil tener una hija ni bien empezaron a funcionar como pareja?

Tesouro: La llevamos muy bien. Por momentos decía: “¡Qué pasó!”, pero soy de pensar que las cosas pasan por algo. Entonces dije: “Pasó todo rápido porque tenía que ser así”.

Dice que su peor momento mediático fue cuando rompió su relación con Matías Alé en cámara, durante “Bailando por un sueño”, en 2012. Minutos antes había leído los mensajes que él le estaba mandando a Silvina Escudero y no aguantó más. “Me salió del alma, lo tenía que hacer sí o sí, si no era la boba del año (se ríe). Para mí fue vergonzoso, me desmayé, la pasé mal. Fue el único papelón que tuve artísticamente”, dice.

Noticias: ¿Ahora es celosa?

Tesouro: Soy celosa pero no enfermiza, soy segura de mí y de lo que le brindo a mi pareja y eso hace que lo viva con más tranquilidad. A los 20, era re celosa. Te tenés que acomodar: toda la vida fui “Susanita” y noviera y Rodri, soltero y hombre libre. Entonces él está aprendiendo un montón de mí en cuanto todo lo que es la pareja, y yo estoy aprendiendo que los celos, cuando uno está seguro, no deben existir.

Noticias: Y conservar la individualidad, recortarse, como decía al principio, ¿no?

Tesouro: Claro, uno aprende del otro todo el tiempo. Todos pasamos por la vida de alguien por algo, ¿no?

Noticias: Hace poco bautizó a su hija y explicó que su marido no estuvo presente porque no es creyente.

Tesouro: Bueno, tengo dos momentos que me pegaron fuerte públicamente: lo que pasó en el “Bailando” y esto que me estás diciendo (se ríe), ¡agrégalo a la lista! Los medios vinieron muy al humo y fue muy difícil porque estamos hablando de mi esposo y mi hija. Lo habíamos hablado, me dijo que respetaba mi decisión, que lo hiciera pero que él no iba a ir. Uno espera que te diga así y vaya igual, tipo la telenovela, y no pasó. Eso fue como el balde de agua fría. Me pesó más por la nena y por cómo soy de “Susanita”.

Noticias: No pudo tener la foto de niña, padres, padrinos y pila bautismal.

Tesouro: (Esa foto) No estuvo, fue mamá, padrinos y Moorea. No lo hubiese hecho así, pero respeto que él no es partícipe de que mi hija tome el bautismo. Claro que no fue algo que en casa haya pasado desapercibido. Soy una persona que siempre busca que todo esté bien, conciliar y entender al otro, pero me afectó.

Noticias: Los dos tuvieron posiciones firmes, usted podría haber esperado a que decidiera ella de grande, por ejemplo, o él no estar de acuerdo pero ir.

Tesouro: Mirá, quería casarme por iglesia y como él no es creyente, buscamos el equilibrio, nos casamos en la playa, fue una ceremonia impecable, la mejor fiesta de mi vida. Ahora dije: “No voy a ceder en todo, busquémosle la vuelta también para mi lado. Lo hacemos pero no venís, bueno, listo, lo hacemos”. Si cedés, cedés y cedés, sentís que no estás tomando decisiones.

Valeria García Testa

Tw: @valgarciatesta

Fotos: Marcelo Escayola.