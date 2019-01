Patricio Pron: “Me interesó ver cómo el amor ha devenido en objeto de consumo”

Por Gustavo Yuste

Durante el día de hoy se conoció la noticia: el escritor argentino Patricio Pron fue galardonado con el Premio Alfaguara de Novela 2019, uno de los más prestigiosos de habla hispana. El autor nacido en Rosario en 1975, y que reside fuera del país desde 1999, dialogó con NOTICIAS sobre este reconocimiento.

“Un escritor siempre tiene una relación compleja con la gratificación”, afirma sobre el tenso vínculo entre un autor y los factores externos a la obra. Sin embargo, el autor de la novela ganadora Mañana tendremos otros nombres, deja en claro su postura: “Todo escritor, creo yo, busca la caja de resonancia más importante que pueda alcanzar”.

Noticias: ¿Qué significa este premio y que haya sido por decisión unánime?

Patricio Pron: Me entusiasmó especialmente el reconocimiento de un jurado tan prestigioso. Desde luego es un gran espaldarazo para mí y esta novela que vislumbré. En cierto punto, un escritor depende por completo de sus lectores, que son quienes deben decirle si aquello que escribió con tanto deseo está bien o interpela a otras personas. Lo tomo como una ratificación importante.

Noticias: A pesar de su edad, posee varios premios y reconocimientos, ¿cómo lo toma?

Pron: Para mí es muy importante. No en vano mi editor Claudio López y yo evaluamos la posibilidad de enviar esta novela al Premio Alfaguara. Todo escritor, creo yo, busca la caja de resonancia más importante que pueda alcanzar, entablar la mayor cantidad de conversaciones posibles con sus pares, con la crítica y con los lectores. En ese sentido el número puede no ser tan importante porque lo que importa es la calidad de esas conversaciones. Espero que esta novela pueda entablar esos diálogos, esas discusiones. El premio en esa dirección significa un desafío y una responsabilidad.

Noticias: ¿En qué sentido?

Pron: En el sentido de poder interpelar y generar conversaciones con autores y lectores de distintos países durante un tiempo prolongado. Ya me había advertido esto, tiempo atrás, Ray Loriga, que también fue ganador del Premio Alfaguara, es algo que requiere mucha atención por lo que vendrá a continuación. Pero no me puedo quejar.

Noticias: En esa dirección, siempre hay una relación ambigua entre los escritores y los premios o el reconocimiento. ¿Usted cómo lo lleva?

Pron: Los premios que recibe un escritor no son todos los que él desea. Un escritor siempre tiene una relación compleja con la gratificación. La literatura que me interesa a mí es la que busca su mayor caja de resonancia, que aproveche las herramientas que son propias del mercado literario para, como dije anteriormente, propiciar conversaciones, al menos idealmente tan sustanciosas para mí como para los lectores.

Noticias: En una entrevista reciente, dijo que los escritores no son más que una suma de prejuicios. ¿A qué se refiere?

Pron: Es una suma de percepciones que son el resultado de lo que podemos percibir de los libros que se han escrito y otra veces de lo que se ha dicho en entrevistas, apariciones públicas. Esa construcción es más bien azarosa y construye una figura que muchas veces puede ser para bien.

Novela ganadora. La obra premiada se titula Mañana tendremos otros nombres, y fue definida por el jurado -quien la eligió por unanimidad- como una “fascinante autopsia de una ruptura amorosa, que va más allá del amor: es el mapeo sentimental de una sociedad neurótica donde las relaciones son productos de consumo”.

En esa misma dirección, destacó a NOTICIAS que ese interés por la mercantilización del amor se da en un momento en donde “se han puesto en jaque algunas cuestiones como el rol central de la pareja, algo que ha penetrado en el ámbito íntimo”. La novela estará disponible en España y Latinoamérica a partir del 21 de marzo.

A partir de lo trascendido, la novela propone una apuesta más que interesante. Durante una breve conferencia de prensa en Madrid, Pron señaló: “Despojo a cada novela de lo que le sobraba en la anterior y en las anteriores sobraban los nombres además, los nombres que son habituales en España, no lo son en América Latina y viceversa”. Así, todos los protagonistas se llaman con un “él” y ella”, y los demás simplemente por sus iniciales. El amor despersonalizado en la era de las aplicaciones, aparece en el centro de esta historia.

Noticias: Por lo que se supo, en Mañana tendremos otros nombres, las relaciones son vistas como productos de consumo. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto de realidad?

Pron: Todas mis novelas tienen una suerte de trabajo de campo, en la que investigo y me pongo en situación. En este caso, me interesó ver como el amor ha devenido en objeto de consumo en este momento de virtualidad y también en este momento en el que se han puesto en jaque algunas cuestiones como el rol central de la pareja, algo que ha penetrado en el ámbito íntimo. Además, me pareció importante ver cómo se ha empezado a terminar con el binarismo con que se pensaba a los géneros y a los vínculos, como puede ser el caso una relación de a tres o más personas, lo cual también modifica a la familia.

Noticias: Se puede pensar como una novela actual, entonces.

Pron: Sí, me parecía estimulante tratar estos temas a partir de una novela, es un momento de movimientos sociales y de redefinición al respecto. ¿Qué tipo de sociabilidad podemos construir en torno a una relación más equitativa y razonable entre el hombre y la mujer? ¿Qué pensamos sobre acabar con estos compartimientos estancos con los que se pensaba la sexualidad? Son interrogantes muy interesantes para cualquier escritor que busque una novela con el mayor alcance en torno a la interpelación, y yo me considero ese tipo de escritor. No me pareció una mala apuesta, y este premio ratifica que tiene ciertas posibilidades.

Noticias: Dentro de los países participantes, Argentina figura en el segundo lugar, ¿cómo ve esa tradición argentina vinculada a la literatura?

Pron: Me atrevería a decir que, de todos modos, es una cifra baja si se piensa en la enorme diversidad de la literatura argentina. De todos modos, no me sorprende que sean tantos libros, da cuenta de que hay mucha escritura y que aspira a buscar lectores más allá de las fronteras nacionales. Eso es algo que incentiva a todo autor. Ese dato que me mencionas también deja ver que es una escritura que crece en términos cualitativos, incluso en momentos como el actual en donde se produce una retracción del sector editorial que puede llegar a la parálisis según algunos.

Noticias: Por último, desde el 2008 España, ¿cómo ve al país desde allá?

Pron: Me marché de Argentina en 1999 y viví en Alemania hasta el 2008, cuando me instalé en España. Creo que no lo veo muy diferente a como lo ve alguien que vive allí. Toda mi familia vive allí y gran parte de mis amigos, autores y dramaturgos favoritos son argentinos y viven allí. Yo me considero parte de una larga lista de autores que escriben literatura argentina por fuera de las fronteras nacionales. Esa es una larga tradición, por más que los motivos de mi decisión no sean políticos o económicos. Y, en ese sentido, no me siento lejano, por lo que no creo que vea distinto lo que sucede allí y cómo muchos compatriotas hacen frente a las enormes dificultades del presente en Argentina.