22 años sin José Luis Cabezas: el presente de sus verdugos

Por Marcos Teijeiro

En menos de cinco años, el tribunal de Dolores cerró la investigación y condenó a diez de los implicados por el asesinato del fotógrafo de NOTICIAS José Luis Cabezas, cometido el25 de enero de 1997 en una cava de Pinamar. El instigador del crimen, el empresario Alfredo Yabrán, acorralado por la investigación, se había suicidado en 1998. En la actualidad, los verdugos de Cabezas, están en libertad.

Libertades. Al igual que la familia Yabrán, los condenados por el caso siempre optaron por el silencio y por evitar la exposición. Gregorio Ríos, jefe de la custodia del empresario, desapareció del ojo público. Alberto Gómez y Aníbal Luna, dos de los efectivos de la Bonaerense, viven cerca del lugar del crimen del que fueron partícipes. Uno en Valeria del Mar y el otro en General Madariaga.

Leer también:

–“22 años sin Cabezas: Los Yabrán, hoy”

–“Tres escenas imborrables con Cabezas”, por Edi Zunino

Gustavo Prellezo, el ejecutor de Cabezas, también recuperó su libertad. En la actualidad, el ex policía está matriculado como abogado en Capital Federal. Prellezo publicita su estudio junto a su socio Claudio Morán a través de las redes sociales y explica que trabaja casos en toda la provincia. Algo ilegal ya que sólo puede trabajar en el fuero de la Ciudad. Más aún, el autor de los dos disparos que acabaron con la vida de Cabezas quiso matricularse en Quilmes, pero el colegio de dicha ciudad le negó la posibilidad debido a su condena. NOTICIAS consultó al Colegio de Abogados de Capital Federal para saber por qué ellos sí lo habían permitido y explicaron que “en la ciudad no hay una ley que prohíba a las personas con condena firme (la de Prellezo extingue recién en 2022) matricularse. Aunque sí es algo que nos preocupa como institución”, contaron. De acuerdo con los registros, Prellezo logró matricularse en agosto de 2018. “Es algo de lo cual no estábamos al tanto. Hay un tribunal de disciplina que es el encargado de ver estas situaciones.

Seguramente en febrero elevemos una consulta para que se le suspenda la matrícula hasta que extinga su pena. Más allá de la cuestión legal, creemos que hay una cuestión moral”, respondieron oficialmente desde el Colegio.

Leer también:

–Aníbal Luna, el último liberado por el crimen de Cabezas: “Sé que no tuve nada que ver”

–Video: NOTICIAS confronta en vivo a Aníbal Luna, uno de los asesinos de Cabezas

En tanto Prellezo sigue con muchísimas libertades. La Justicia de Dolores le permitió en tres oportunidades salir del país y aprovechó para ir a Paraguay y publicarlo en su Facebook. Activo en la red social, también aprovecha para manejar una página que vende artículos de los más diversos. Desde autos y casas hasta celulares y ropa usada.

Todos gozan de su libertad aunque siguen escondiéndose. Es que saben que aunque traten de burlar a la Justicia, la condena social sigue vigente.