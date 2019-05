El establishment ve a Alberto Fernández más moderado pero duda por CFK

Grandes empresarios argentinos señalan que la ex presidenta tendría mucha influencia en un gobierno del ex jefe de Gabinete.

Por Alejandro Rebossio

Detrás de la suba inicial del dólar y del riesgo país tras el anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner están las dudas del establishment. NOTICIAS consultó a dueños de grandes empresas nacionales y a CEO de las principales compañías extranjeras presentes en el país y eso fue lo que cosechó.

“Sin dudas, (Fernández) es más moderado, pero mientras esté CFK en la fórmula la que manda es ella“, advirtió el principal ejecutivo de un grupo foráneo. “En principio, siendo Cristina vice, no debería haber grandes cambios. Si ella sigue teniendo el poder, va a condicionar sin duda al próximo gobierno”, analiza uno de los mayores empresarios de la construcción.

“¡Socorro!”, reaccionó el propietario de una gran compañía argentina ante la candidatura del ex jefe de Gabinete de todo el gobierno de Néstor Kirchner y de ocho meses del primero de CFK. “La política es el arte de los posible”, agregó enigmático.

“Sinceramente, por el momento es difícil opinar”, respondió la mano derecha de otro pope del establishment argentino. “No será un gobierno de Alberto Fernández sino de él y de ella”, añadió.

Varios empresarios leyeron ávidos el reporte que les mandó el mismo sábado el consultor político Sergio Berensztein: “Para un líder debilitado y cuestionado dentro de su propia coalición como lo es Mauricio Macri, la candidatura de Alberto Fernández representa una mala noticia. La imagen del presidente tenía la potencialidad de recuperar cierto atractivo anteponiéndose a una figura polarizada e ideológicamente distinta; sin embargo, vis a vis un perfil moderado, pragmático y flexible como el de Alberto Fernández las dificultades serán mayores”.

Berensztein predijo: “Será fundamental analizar el próximo lunes la reacción de los mercados, pero es muy probable que no sean positivas hasta que no haya definiciones contundentes por parte de Alberto Fernández, incluyendo la designación de un equipo económico o al menos un vocero calificado que pueda brindar precisiones sobre su visión de la política económica en general y de la cuestión de los vencimientos de la deuda y el programa con el FMI en particular. Deberá, sobre todo, convencer al mercado de que no será el “Mevdeved” de CFK, es decir, solamente una pieza en una estrategia de la ex presidenta para manejar a cierta distancia los destinos del país”.

¿Quién es Mevdeved? En 2008, Vladimir Putin no podía buscar su segunda reelección consecutiva como presidente ruso y por eso impulsó de candidato a su primer ministro, Dmitri Mevdeved, y se enrocaron los cargos. En 2012, Putin volvió a la presidencia y repuso a Mevdeved como primer ministro.