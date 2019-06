“Capitana Mariu” y “Taladro Larreta”, los superhéroes de campaña del PRO

Por Daniela Gian

Una María Eugenia Vidal enfundada en el traje de la superheroína Capitana Marvel frena un tren de la línea Roca. En otro episodio, lleva el metrobús a Quilmes y un mensaje la acompaña: “Decían que en la provincia no se podía. Pero Capitana Mariu lo hizo posible”. Todo esto pasa en videos cortos, pensados para compartir en redes y grupos de Whatsapp, protagonizados por un personaje creado por el equipo digital del PRO para la campaña 2019: Vidal con súperpoderes.

“Capitana Mariu” tiene pocos seguidores en Twitter e Instagram. La mayoría de ellos son funcionarios de primera línea de su Gabinete, militantes o dirigentes de la Provincia y la Ciudad. Algunos de ellos, consultados por esta revista, aseguran desconocer el origen del personaje. Otros lo critican: “Me parece un horror, jamás haría algo así. La idea no está mal, pero el personaje no me gusta y la foto de Vidal tampoco”, dice un bonaerense.

El personaje tiene también su propia página web, registrada el 31 de mayo de 2019 a nombre de Daniela Crubellati, ex empleada del Gobierno porteño y actual asesora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, según su perfil de Linkedin. El sitio www.capitanamariu.com.ar tiene una única misión: recolectar información personal de simpatizantes de la Gobernadora para “impactarlos” luego con información acorde a sus preferencias.

(Te puede interesar: Los Cristinos: Alberto Fernández y Sergio Massa)

La web cuenta con un formulario para introducir datos personales e intereses y promete enviar información a los suscriptores a través de Whatsapp. Al finalizar el registro, aparece un número de celular que debe ser agendado para empezar a recibir la información, ya que al hacerse por listas de difusión, si la persona no cuenta con el contacto, el mensaje no llega.

La línea de “Capitana Mariu” todavía no está activa en Whatsapp. Pero desde el equipo de campaña de Vidal aseguran que comenzará a operar cerca de la fecha de las elecciones.

El link para registrarse en la plataforma ya circula en los grupos de los militantes (“Defensores del cambio”), quienes piden hacerlo circular para ampliar la base de datos de Cambiemos.

Saga. Fuentes cercanas al Gobierno porteño confirmaron a NOTICIAS que “Capitana Mariu” es una creación del equipo que comanda Ernesto Skidelsky, subsecretario a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales de Estrategia y Comunicación Digital del Gobierno porteño.

(Te puede interesar: Confirmado: Sergio Massa no irá a las PASO y encabezará la lista de diputados en Provincia)

“Horacio le puso 20 personas de su equipo de redes y estrategia digital a María Eugenia”, aseguraron en el entorno de Larreta. La injerencia porteña en la provincia fue confirmada por un “vidalista” de primera línea con otras palabras: “Somos todos un gran equipo”.

A Skidelsky le adjudican también la creación de otro personaje: “Taladro Larreta”, el superhéroe que representa a Horacio Rodríguez Larreta en dibujos animados y recorre la Ciudad con un taladro capaz de convertir todo lo que toca en obras. En los videos de sus redes sociales se lo puede ver cavando túneles, convirtiendo ladrillos en flores y volando en un “Taladrone”.

En los episodios de “Taladro Larreta” aparece también “Diego”, en referencia al vicejefe de Gobierno Diego Santilli, recientemente confirmado como compañero de fórmula de Larreta para las próximas elecciones. El personaje también tiene su propia web para recolectar datos de los porteños y enviarles información por Whatsapp.

Estrategia. En 2015, cuando Facebook era la plataforma estrella de la campaña digital, Cambiemos ya utilizaba Whatsapp para potenciar el alcance de sus mensajes. Desde entonces, los equipos creativos comenzaron a diseñar cada vez con más frecuencia piezas exclusivas para hacer circular en ese servicio de mensajería, presente en el 99% de los celulares argentinos.

(Te puede interesar: María Eugenia Vidal, la joya de la campaña)

Cuatro años después algo cambió: el alcance masivo del 4G, la tecnología que permite descargar y compartir videos en los smartphones con mucha más velocidad que en las últimas elecciones presidenciales. Para aprovechar esa ventaja tecnológica y con la premisa de “estar cerca de la gente”, Whatsapp aparece como “el timbreo” de la campaña 2019.