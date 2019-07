Dada Bistro: la magia sigue intacta

En el bajo porteño, a pasos de Plaza San Martín, está la ya tradicional y completa barra de Dada Bistro, mezcla perfecta de un bar de época con toques modernos y aires vintage.

El lugar de encuentro de una clientela ecléctica compuesta de políticos, músicos, directores de cine o personalidades del mundo del arte camuflados en un universo de distintas nacionalidades.

Una vez allí, solo se trata de cerrar los ojos y dejarse llevar de la energía de un bistro que no descansa, que no permite saber en qué ciudad se está realmente y en el que no importa la hora que sea, porque siempre se puede comer un lomo Dada, incluso a las 2.55 AM.

Cualquier hora es buena para disfrutar de un trago, limpiar la cabeza de la locura del trabajo y la ciudad o, simplemente para compartir un buen momento con amigos.

La magia de Dada transporta a una realidad distinta que llega de la mano de Paulo, dueño y encargado de lograr que no falte nada para que el momento sea perfecto. Las noches terminan tarde y los mediodías arrancan temprano, con una cocina abierta de corrido.

En su carta se destaca el queso morbier envuelto en masa phila con cebollas caramelizadas, el risotto de langostinos, la bondiola braseada con puré de batatas y rúcula, aunque la primera opción entre los extranjeros siempre es el Lomo Dada o, simplemente, el clásico humus.

También cuenta con una pizarra con tres platos del día que varían según se trate de almuerzo o cena. La carta de vinos es amplia con varias opciones de vino por copa y la barra es apta para exigentes.

Desde un gin japonés hasta un cognac Luis XIII, y es impensable irse sin probar el Negroni, el Old fashioned o uno de los puntos fuertes de la barra, los copones de gin tonic.

Aunque se puede reservar, no es raro encontrar gente esperando mesa a las 10 de la noche en la vereda, copa de vino en mano y plato de langostinos en panko, listos para disfrutar de buenos platos y la mejor selección de jazz, según algunos.

En una ecuación como esta, excelentes ambiente, música, comida y bebida, no es raro terminar haciéndose habitué de un lugar así. Dada Bistro es mágico, un punto rojo perdido en una masa gris en pleno barrio de Retiro.

Conoce más sobre ellos ingresando en su perfil de Instagram.

Para conocer más: San Martín 941, CABA. Tel: 11 4314 4787. dadabistro@hotmail.com.