Quiénes son los hombres de confianza de Alberto Fernández

Uno es un experto en comunicación política que trabajó con Solá y Scioli. El otro, su amigo y ex secretario de Medios de Néstor y Cristina Kirchner.

Por Daniela Gian | Juan Luis González

“Alberto, salí al balcón dos minutos para que te hagan una foto. Te van a volver loco los fotógrafos si no”, le dijo Enrique “Pepe” Albistur a su amigo. Alberto Fernández había sido confirmado públicamente como candidato a presidente hacía unas horas por CFK, y los periodistas rodeaban su hogar. En realidad ese departamento de un piso en Puerto Madero no le pertenece: es de Albistur, quien le sugirió que salga para posar para la foto que ilustra este recuadro.

El ex secretario de Medios de Néstor y Cristina Kirchner es un hombre clave en la vida de Fernández. No sólo le presta, a un precio simbólico. el departamento a su amigo, sino que son íntimos desde hace 30 años.

“Nos conocimos en la política porteña”, suele decir Albistur, que trabajó, hasta el 2008, debajo de las ordenes del entonces jefe de Gabinete, Fernández. “Pepe”, que trabaja con intensidad en la candidatura por la intendencia de La Plata de su esposa, la concejal Victoria Tolosa Paz, está convencido de la estrategia que tiene que seguir Fernández: mucha recorrida por las provincias, entrevistas en todos los medios, aún en los pequeños, y también “caravanas peronistas”, de cercanía con “la gente”. “Pepe ayuda, tiene una experiencia enorme en elecciones”, cuentan desde el equipo de Fernández.

El otro asesor clave es Juan Courel, un experto en comunicación política que trabajó con Felipe Solá y Daniel Scioli. El miércoles 10 a la mañana, Courel reunió en San Telmo, enfrente del búnker de Fernández en la calle México, a gran parte de los voceros y algunos candidatos del Frente de Todos. “Bajaron la idea general de la campaña, para ordenarla y armar comunidades de Whatsapp para pasar el mensaje de los candidatos y comunicar los ejes discursivos del momento”, contaron protagonistas de ese encuentro. Courel, quien organizó la reunión junto a Santiago Cafiero, miembro del Grupo Callao, íntimo de Fernández y “coordinador” de la campaña, es el autor intelectual de todos los spots de Fernández.

