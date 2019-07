Camilo Vaca Narvaja: cuidado de la hija y programa radial

El ex de Florencia Kirchner es compañero de radio de Eduardo Valdés en AM 750 y también de militancia.

Por Rodis Recalt

Desde que Florencia Kirchner viajó a La Habana en febrero pasado, su ex, Camilo Vaca Narvaja, se hizo cargo del cuidado de Helena, la hija de ambos que en agosto cumplirá 4 años.

En cinco meses, la niña viajó dos veces a visitar a su mamá. “Tratamos de no hablarle mucho sobre el tema pero por supuesto que sabe que su madre está en Cuba por temas de salud”, explicó Vaca Narvaja a Perfil y contó que Florencia y Helena hablan todos los días por videollamada.

El hijo del ex jefe montonero Fernando Vaca Narvaja (que se presentará como precandidato a intendente de Bariloche), no fue el único que dio explicaciones públicas sobre el estado de salud de la hija de CFK. El primero en hacerlo había sido el ex embajador vaticano Eduardo Valdés, quien a pocos días de su instalación en Cuba habló de ataques de pánico y de la imposibilidad de Florencia de mantenerse de pie.

Los domingos a la mañana, Vaca Narvaja hijo y Valdés comparten el programa de radio “Un poco más” en AM 750, propiedad del Grupo Octubre, del sindicalista de los porteros Víctor Santa María.