Dos mujeres excluidas de la biopic de Monzón: amores en secreto

Por Delfina Tremouilleres

No es novedad que Carlos Monzón era mujeriego. La biopic que está en boca de todos y lo vuelve noticia cada lunes —cuando se emiten los capítulos— representa al máximo ese costado del ex campeón y femicida, aunque el relato se construya en torno a tres parejas: Mercedes Beatriz “Pelusa” García, Susana Giménez y Alicia Muñiz. Si bien son presentadas como las mujeres que lo marcaron a fuego, hay dos amores más que no aparecen en su serie pero que tuvieron un gran peso en la vida del boxeador.

Zulema Encarnación Torres, ahora de 75 años, fue su primera mujer y la madre de su primer hijo, Carlos Alberto Monzón. Vicky Antille, de 66 y modelo de alta costura, asegura haber sido su pareja durante varios años. Se describió como su “pareja, amante, amiga y compañera”, pero desde el anonimato. Así, estas dos mujeres se transformaron en los amores ocultos de Monzón y ni la prensa de ese entonces ni la ficción que lo tiene como protagonista sacaron a la luz sus historias.

La primera. Con su vida puesta nuevamente en el centro de atención, cada detalle de la intimidad de Carlos Monzón lo convierte en el tópico de la semana y genera debates y desmentidas. El estreno de la serie abrió la puerta a la primera disputa en su entorno. Aunque la ficción muestra secretos de su familia, no están representados su primera pareja y su primer hijo, Carlos Alberto Monzón.

“En cierta parte le mienten a la gente porque yo no estoy, que soy el primer hijo. Después hay cosas que muestran de mi papá de chico, en los primeros dos capítulos, que me parecen imposibles”, aseguró el primogénito del boxeador en una entrevista televisiva en “Confrontados”. Según explicó, no encuentra motivos para justificar esa elipsis: estuvo reunido alrededor de dos horas y media con los productores de la serie para contar sobre su familia y después su historia no fue incluida.

Sus padres se conocieron en 1958, durante la adolescencia: él tenía 16 años y ella, 15. Pueblo chico, se cruzaron en Villa del Parque (Santa Fe), donde empezó la relación que duró dos años y dio como fruto el nacimiento de su hijo. Carlos Alberto pidió explicaciones a los productores de la serie, pero no recibió respuesta y quedó insatisfecho. “Pelusa” y Perla —como le dicen a su madre— eran amigas y vivían a una cuadra.

El hijo de Monzón contó que cuando el ex campeón formó una familia con “Pelusa”, casi dos años después que se separara de Zulema, él iba a su casa para compartir fines de semana con sus hermanos. “¿De qué vale estar dos horas contando tu vida y mostrando cosas si después queda en la nada?”, se quejó Carlos Alberto Monzón. Aunque cree que a su padre no le hubiera gustado la serie “porque son de perfil muy bajo y no les gusta estar mostrando su vida”, la historia de sus papás era un secreto. Pero ahora se sabe que hubo otra mujer antes de la icónica “Pelusa”.

Mujer secreta. “Como un enigma”. Así se presentó Vicky Antille cuando Moria Casán le pidió que definiera cuál era su vínculo con Carlos Monzón. La modelo, que realizó su carrera de la mano de Roberto Piazza, confesó casi 50 años después que tuvo un largo romance con el boxeador. Una foto juntos cuando eran jóvenes era el único indicio de su relación, hasta que ahora ella decidió contar su verdad. Según lo que narró, se conocieron en Santa Fe —él de San Javier y ella, de Capital— en 1971, justo después de que Monzón se consagrara como campeón del mundo. Él seguía casado con “Pelusa” para ese entonces. Su romance nunca fue tapa porque así lo pactaron: querían mantenerse en secreto.

“Para mí no importaba el blanqueo. Hay parejas que sin ser casadas son más intensas que estando casadas”, contestó frente al revuelo que significó que esa relación haya permanecido tanto tiempo oculta.

Atille dice que hizo viajes espontáneos a Mar del Plata con él, visitas a comer puchero con los hijos de Monzón y fiestas y asados con sus amigos. “No tuve hijos porque sabía cómo era, pero estuve enamorada y sé que él me quería mucho”, recordó.

Fenómeno biopic. La serie de Monzón, en especial, provocó furor entre el público por las contradicciones que implica su protagonista: pasó de ser un ídolo a ser un femicida. Justamente por lo mismo, lo que sucede en la ficción suscita disputas en la realidad. El último capítulo, sin ir más lejos, generó la furia de Susana Giménez, quien salió a aclarar que una escena en la que Celeste Cid —la reencarna en la serie— es golpeada en Montecarlo por Mauricio Paniagua —quien interpreta a Monzón— nunca sucedió. “Me pegó una vez sola, la de Nápoles, y parece que a algunos no les alcanza. Estoy harta de que quieran buscar sangre y que no respeten lo que digo”, desmintió la diva.

Mientras las ansias por descubrir más detalles de la vida de Monzón crecen, parece que los ojos van a seguir puestos en quienes ya son conocidas. Pablo Cerrutti, prensa de Agustín Monzón y amigo de la familia, aseguró a NOTICIAS: “Hay una propuesta para que salga el libro de ‘Pelusa’ y lo más probable es que suceda. Además, se está armando la serie de Susana producida por Yankelevich”. Los amores ocultos del campeón, por ahora, seguirán en el anonimato.