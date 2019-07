Las Salieris de Susana Giménez: quejas por las actrices que la interpretan

Por Marcos Teijeiro

Susana Giménez volvió a la televisión, pero por partida doble. Es que a la vez que la diva de los teléfonos regresó a Telefe con su tradicional show dominical, Celeste Cid se encargará de recrearla para la serie sobre la vida de Carlos Monzón que se emite por Space. En pleno furor de las biopics de personajes populares, la ficción que cuenta la historia de vida del púgil santafesino incluirá un extenso recorrido por lo que fue uno de los romances más icónicos y recordados de la farándula nacional: los casi cuatro años de relación entre la por entonces ascendente actriz y el ya consagrado campeón mundial.

Esta mirada retrospectiva hizo que Susana tenga que ver no sólo cómo una actriz la recrea, algo que ya sucedió el año pasado con la serie sobre la vida de Sandro, sino que también hizo que aquel tórrido romance, lleno de misterios, versiones encontradas y violencia vuelva a acaparar todas las miradas.

(Te puede interesar: Monzón, la serie: la fuerza épica y trágica)

Aún no se pudo ver mucho de la actuación de Cid, cuyo personaje comenzará a tomar protagonismo en la serie a partir del próximo capítulo, pero a diferencia de actrices anteriores que debieron llenar los zapatos de la diva, la actriz cuenta con el beneplácito de Susana quien se alegró de que sea ella quien la recree. “Estoy contentísima”, afirmó. Este halago contrasta con las críticas que recibieron Eugenia “La China” Suárez, quien hizo de Susana en la biopic de Sandro y Laurita Fernández, quien ocupó su lugar en la vuelta al teatro de la obra “Sugar”. Celeste Cid se suma así a la lista de “Salieris de Susana” y justamente para abordar uno de los momentos más intrigantes de la vida de Giménez: la intimidad de su relación con el boxeador.

Historia. Monzón y Giménez se conocieron cuando ambos protagonizaron el film “La Mary” en 1974 y fue en el propio set de filmación que comenzó el romance. La versión, que se convirtió en mito con el correr de los años, indica que la química entre los protagonistas trascendía la ficción incluso durante las múltiples escenas de sexo de la película. A partir de allí comenzaría una relación que acaparó todas las portadas, a la par que ellos recorrían el mundo y se codeaban con el jet set internacional.

(Te puede interesar: Mirtha Legrand, Susana Giménez y Marcelo Tinelli: dives rebeldes)

Pero si bien la relación terminó en 1977, todo tomó otro matiz cuando más de una década después, el ya retirado boxeador asesinó a su por entonces pareja, la uruguaya Alicia Muñiz, en el verano de 1988. En ese momento, las sospechas y elucubraciones en torno a que Susana había sido también víctima de violencia de género comenzaron a crecer. Ella se encargó de negarlo y siempre recurrió a minimizar algunos episodios o a emplear eufemismos para relativizar los hechos. Pero aquella época que parecía olvidada volvió con fuerza. Con Monzón en el centro de la escena, ese capítulo de la vida de la diva se reabrió. Es por eso que muchos esperan ver de qué manera trató la ficción ese momento de Susana y también se espera la reacción de ella al verse representada.

Ficción. Según aseguraron a NOTICIAS personas cercanas al entorno de la diva, ella se reunió con los productores y directores de la serie para dialogar sobre aquella época aunque en “ningún momento bajó línea sobre qué poner y qué no”, dicen. Aseguran que tampoco exigió o puso condiciones sobre quién debía representarla. Así, el diálogo con Susana fue meramente investigativo y su testimonio aportó para darle veracidad a la serie.

Susana, al parecer, no tuvo injerencia en el producto final, el que, según reconoció ella “está hecha con tanto respeto y esa calidad internacional que la está convirtiendo en éxito”. Y aunque su personaje tuvo escaso tiempo en pantalla aún, hay una diferencia fundamental con respecto a sus otras representaciones: Cid dialogó con ella antes de comenzar a rodar y ese gesto hizo que la Susana se sintiera más cómoda. “Sentí que ella me dio su bendición. Para mí era súper importante tener su aval antes de comenzar a rodar. Le confesé mi amor por esa película y ella fue muy generosa conmigo.Cálida y angelada. ¡Hablamos de todo!”, explicó la actriz.

El gesto, que podría pasar como un detalle, contrasta justamente con la actitud que tuvo “La China” Suárez cuando hizo de Susana en “Sandro de América” en el 2018. Ella afirmó que no veía la necesidad de dialogar con Susana antes de componer su personaje y esto le valió el enojo de la diva. “No me gustó y se lo dije. Lo hablé con la China. Me la encontré en un evento y le dije ‘Mirá, no me gustó’. Decía cosas fuera de época: ‘Mi amor, mi amor’ y yo no había empezado ni con la televisión, no decía ‘mi amor’ ni nada”, explicó Susana, quien igualmente deslindó a la actriz de toda la responsabilidad y cargó contra los guionistas: “Mi parte en el libro no estuvo bien”, atacó.

(Te puede interesar: El lado B de ser mamá: una nueva mirada desmitifica la maternidad)

Las críticas se replicaron entre los fanáticos de la diva, quienes denostaron a Suárez e incluso la acusaron de caricaturizar y faltarle el respeto a Susana.

Tablas. La primera actriz convocada para hacer de Susana en la biopic de Sandro no había sido Suárez, sino que los productores habían pensado en Laurita Fernández, quien rechazó el papel por no contar con el tiempo suficiente para trabajarlo. Sin embargo, esto no la eximiría de ser criticada por la diva. El año pasado, Fernández ingresó en reemplazo de Griselda Siciliani en la obra teatral “Sugar”, un rol que marcó a fuego a Giménez quien encarnó ese papel en la década del ’80 y fue una de las productoras del regreso.

En el mismo evento en el que se cruzó con Suárez y le achacó la poca veracidad de su representación, Susana fue consultada acerca del inminente debut de Laurita en “Sugar” y fue lapidaria: “¡Me preguntan por Laurita Fernández! ¿Quién es?”, dijo la diva. Pero el ninguneo no quedó ahí: “¿Ya debutó?. Espero que esté bien, qué se yo”, soltó con su habitual histrionismo.

Pero las críticas a la bailarina no quedaron ahí. Este año, Giménez fue más allá y afirmó que por sus dotes de bailarina Fernández debería estar en Broadway, pero destacó que a nivel actoral “le falta un poco”.

Curiosamente, la propia Laurita Fernández era la primera elegida por Gustavo Yankelevich para llevar adelante el rol de Susana en la biopic sobre la vida de la diva que se encuentra en etapa de preproducción. Pero aunque el proyecto por ahora se encuentra estancado, ya se supo que Susana optó porque su rol sea representado por otra actriz que salga de un casting. “Quiero que sea una actriz desconocida y la voy a elegir yo”, aseguró.

(Te puede interesar: El nuevo Marcelo Tinelli deconstruido: ¿oportunismo político?)

La antecesora de Fernández en “Sugar”, Griselda Siciliani, no sufrió las críticas de Giménez, pero rápida de reflejos ya había avisado que nunca aceptaría actuar de Susana: “La tenemos tan presente, tan vigente, que sumarle a su imagen otra personalidad le haría perder chiste al relato”, afirmó.

Entrevista. Pero mientras se encarga de revisar el accionar de cada una de sus Salieris, Susana también aprovecha el auge de “Monzón” para engrosar su propio rating,

El pasado 21 de julio recibió en el living de su programa a Agustín, nieto de Carlos Monzón quien afirmó que soñaba con conocerla para que le cuente cosas sobre su abuelo, al que no llegó a conocer. Mantuvieron un divertido diálogo en el cual la diva volvió a repetir que desconocía que Monzón estaba casado cuando comenzaron su romance. Pero no fue el único momento del programa dedicado al viejo amor que volvió al centro de la escena. Al living se sumaron los dos actores que recrean a Monzón: Jorge Román y Mauricio Paniagua y también estuvo su más reciente imitadora: Celeste Cid.

Así, subida al éxito que la tiene como protagonista, Susana aprovechó para seguir haciendo crecer su estrella. Y de paso, marcarle la cancha a todas las que quieren emularla.