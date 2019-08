Nai Awada pegó el volantazo: ahora es macrista

Por Giselle Leclercq

Naiara Awada pegó un volantazo. A través de su cuenta de Twitter, la actriz anunció que se sumará a la marcha del 24 de agosto para apoyar al Gobierno de su tío: “Somos muchos los artistas que no apoyamos al kirchnerismo aunque no parezca. Yo te apoyo Mauricio Macri y te deseo lo mejor. Sé lo padrazo que sos y tu vocación como presidente”, publicó la joven mediática. Sus palabras no pasaron desapercibidas, ya que la sobrina de Juliana Awada fue una de las primeras en cuestionar la gestión de Cambiemos ni bien ganaron las elecciones en 2015. Y hasta reveló las diferencias políticas que habían distanciado a su tía con su padre, el actor Alejandro Awada.

Me sumo a la marcha del 24 de agosto . Somos muchos los artista que no apoyamos al kirchnerismo aunque no parezca . Yo te apoyo @mauriciomacri y te deseo lo mejor . Se lo PADRAZO que sos y tu vocación como presidente . https://t.co/HfL2uyKpVK — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) August 21, 2019

Si bien en el último tiempo había bajado el perfil polémico, Naiara fue noticia en los últimos años por sus constantes cuestionamientos al macrismo. Por ejemplo, en mayo del año pasado cuestionó que el matrimonio presidencial estuviera de viaje en plena crisis y, en agosto, llegó a escribir que “al señor presidente le chupa un huevo” en referencia a la gente que no tiene para comer.

Sigan tratando de convencernos cuando la gente no llega a fin de mes y se caga de hambre . Al señor presidente LE CHUPA UN HUEVO . Entonces a mí me chupa un huevo que se haya metido en mi familia . Voy a hablar de lo q se me cante como ciudadana joven q soy con miedo . — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) August 30, 2018

El país se cae a pedazos y ellos viajando … DIOS qué ganas de hablar que tengo a veces bro — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) May 18, 2018

Sin embargo, todo parece haber cambiado. De cara a las elecciones de octubre y luego de la contundente derrota que sufrió Juntos por el Cambio, la sobrina de la Primera Dama decidió apostar por su tío. Además de convocar a la manfiestación del 24 agosto, en una de sus últimas apariciones en tevé se cruzó con el dirigente social Juan Grabois, cercano al kirchnerismo. ¿Qué opinará su padre, el actor K?