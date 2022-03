Un banquero suizo busca a su socio en la Argentina de finales de la dictadura. Es, sabemos, un desaparecido. Pero Azor no es (o no es “solo”) una película “sobre los desaparecidos”, sino otra cosa: sobre un mundo que se monta encima de otro, sobre un universo opresivo y ostensiblemente falso que, se decide o no, debe romperse para alcanzar cierta verdad. El contexto histórico y el clima tienen por fin anclar un relato universal para que se vuelva creíble, en lugar de señalar con el dedo.

Galería de imágenes