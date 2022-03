Los ojos de Tammy Faye

La historia es la de una mujer que, junto con su marido y contra el machismo de su medio, construyó un imperio. En realidad un imperio de religión televisada, de parques temáticos y templos por todos los Estados Unidos. Y obviamente el villano es otro pastor. La historia es real, por cierto: Tammy Faye, que además tuvo que sobrevivir a un cáncer y a los desfalcos y las aventuras de su marido, existió. Fue incluso un icono gay, dado que fue la primera teleevangelista que no los discriminó e incluso tuvo una actitud filantrópica en los primeros tiempos del SIDA. Sí, es una gran historia para el cine, si quieren. O lo sería si, además de tener a una Jessica Chastain sobreactuada y, con Garfield, sobremaquillada con cachetes falsos, esta historia contase algo más (digamos, ¿por qué es importante la religión para las personas, por ejemplo?). Pero no, es en realidad un enjuague que parece decirnos “los pastores evangelistas también son derechos y humanos” mientras se narra, con pereza y a reglamento, otra biopic donde lo que más parece importar es que los actores “se parezcan mucho” a sus modelos en la vida real. Es muy probable que Chastain, que debió llevarse muchísimos premios por su intrigante, perfecta interpretación en La noche más oscura, gane el Oscar por esta película sobre religiosos que, paradójicamente o no, carece de alma.

